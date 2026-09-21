España tomó el ejemplo de la Selección Colombia y anunció contundente decisión, de cara al futuro

Luis de la Fuente suma un nuevo reto a partir de este lunes tras la renovación de su contrato hasta 2032. Y es el de convertirse en el segundo seleccionador con más tiempo en el cargo en caso de que cumpla todo su vínculo, solo superado por el húngaro Ladislao Kubala, que estuvo casi once años.

Cabe destacar que, otra de las selecciones que renovó a su entrenador, solo a los pocos días de haber culminado la Copa del Mundo; fue la de Colombia, quien le extendió el contrato a Néstor Lorenzo.

De la Fuente (Haro, 1961) tomó las riendas de la selección el 12 de diciembre de 2022, por lo que si se mantiene en el puesto hasta 2032, habrán sido 10 años.

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El único que le superaría sería Kubala, quien después de vestir la elástica con España en 19 ocasiones tras su nacionalización (1953-1961), fue su máximo responsable técnico desde el 15 de octubre de 1969 al 18 de junio de 1980, lo que supone diez años, ocho meses y tres días.



🔴 La Junta Directiva de la @RFEF aprueba la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032.



🫡 La historia continúa, míster.



¡Y qué suerte! 🍀



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En ese periodo, el exjugador del Barcelona dirigió a España en el Mundial de Argentina, después de doce años de ausencia en este campeonato,y donde no pasó de la primera fase, y en la Eurocopa de Italia de 1980, también apeada en la ronda de grupos.

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Su saldo como seleccionador fue de 68 partidos, 36 de ellos oficiales, con 31 victorias, 21 empates. El segundo en continuidad a día de hoy es Vicente del Bosque, al frente del combinado nacional entre el 20 de agosto de 2008 y el 4 de julio de 2016, lo que supone siete años, diez meses y catorce días.

Del Bosque es el seleccionador con más partidos a sus espaldas, con 114, de los que 87 fueron victorias y 17 derrotas.

Con el exentrenador del Real Madrid, el fútbol español vivió una época dorada al ganar el primer Mundial, en 2010 en Sudáfrica, y la Eurocopa de 2012, la tercera en el palmarés tras las de 1964 y la de 2008 con Luis Aragonés.

El tercero en el escalafón es Javier Clemente, que estuvo seis años (9 de septiembre de 1992 al 5 de septiembre de 1998) entre su primer y último partido oficial -dirigió 62 en total-, según la estadística de la Real Federación Española de Fútbol.

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España. Foto: AFP

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El cuarto es Miguel Muñoz, con cinco años, siete meses y 21 días (del 27 de octubre de 1982 al 17 de junio de 1988) y el quinto, José María Mateos, con cuatro años, dos meses y cuatro días entre 1929 y 1933.

Donde De la Fuente es ya el número uno del ránking es en cuanto a títulos, al ser el único con tres títulos, al acumular el Mundial de este año, la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2023.