Paraguay anunció listado de convocados para enfrentar a la Selección Colombia; sin muchas sorpresas

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, anunció este domingo la lista de 28 futbolistas convocados para los amistosos ante Bolivia y Colombia, los primeros duelos de la Albirroja después de su participación en el Mundial de 2026.

Alfaro renovó recientemente su contrato con Paraguay con miras al Mundial de 2030, después de llevar al equipo de regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, una campaña que terminó con la eliminación guaraní en los octavos de final ante Francia.

En la ventana FIFA, Paraguay enfrentará a Bolivia el domingo 27 de septiembre (20H30 GMT) en el Audi Field de Washington D.C., y a Colombia el sábado 3 de octubre (00H00 GMT) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

¡Falta poco para volver a ver a la Selección!



✅ Estos son los días, horarios y escenarios actualizados para los próximos encuentros de Paraguay en la próxima Fecha FIFA.



¡Comenzamos a alentarte, #Albirroja ⚪🔴!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/Zq3QgFibTm — Selección Paraguaya (@Albirroja) August 25, 2026

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La convocatoria anunciada este domingo mantiene buena parte de la base que llevó a Paraguay al Mundial, con nombres como Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Diego Gómez, Matías Galarza, Miguel Almirón y Julio Enciso.



Alfaro, de 64 años, asumió el cargo en agosto de 2024, cuando Paraguay estaba fuera de los puestos de clasificación al Mundial.

Bajo su dirección, la Albirroja consiguió seis victorias, cinco empates y una derrota en el camino hacia Norteamérica 2026.

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En el Mundial, Paraguay sorprendió superando a Alemania por penales en los dieciseisavos de final, y tras la eliminación Alfaro advirtió que el fútbol paraguayo debía reconstruirse "de arriba para abajo".

Una de las novedades es el defensor Clever Ferreira, de 23 años, quien juega en Atlético Tucumán y tendrá su primera experiencia con la selección paraguaya.

También aparece Hugo Cuenca, jugador del Celta de Vigo Fortuna, como una de las novedades de la convocatoria.

Paraguay, junto con Argentina y Uruguay, está clasificado a la Copa del Mundo de 2030 como uno de los países anfitriones por el centenario del certamen.

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España, Portugal y Marruecos también tienen clasificación automática como sedes principales.

𝘾𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨 ✅



📋 Ellos son los elegidos por el DT albirrojo Gustavo Alfaro para representar a la #Albirroja en los próximos partidos amistosos de esta fecha FIFA.



🗓️ 27/09 🆚🇧🇴

🗓️ 02/10 🆚🇨🇴



Los detalles: https://t.co/AbfHCUs8OJ#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/kCOCviOiEw — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 20, 2026

Lista de convocados:

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Porteros: Orlando Gill (Lille, FRA), Gastón Olveira (Olimpia, PAR) y Santiago Rojas (Nacional, PAR).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Omar Alderete (Sunderland, ENG), Junior Alonso (Atlanta United, USA), José Canale (Lanús, ARG), Clever Ferreira (Atlético Tucumán, ARG), Alexis Cañete (Cerro Porteño, PAR), Juan Cáceres (Dinamo Moscú, RUS), Alexandro Maidana (Atlético Talleres, ARG) y Alan Benítez (Libertad, PAR).

Mediocampistas: Hugo Benítez (Nacional, PAR), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, CAN), Matías Galarza (Inter Miami, USA), Mathías Villasanti (Gremio, BRA), Hugo Quintana (Independiente del Valle, ECU), Hugo Cuenca (Celta de Vigo, ESP), Enso González (Wolverhampton, ENG), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion, ENG) y Maurício Magalhaes (Palmeiras, BRA).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United, USA), Julio Enciso (Ipswich Town, ENG), Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Gustavo Caballero (Santos, BRA), Alex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Antonio Sanabria (Internacional, BRA) y Robert Morales (Pumas UNAM, MEX).