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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Tiembla el 'imperio' del Bayern Múnich, de Luis Díaz, en Bundesliga?; hay nuevo dueño en Alemania

¿Tiembla el 'imperio' del Bayern Múnich, de Luis Díaz, en Bundesliga?; hay nuevo dueño en Alemania

En territorio alemán, las miradas no solamente están puestas en el colombiano, sino que también en sorpresivo equipo que camina derecho en el inicio de temporada. ¿Tiembla el Bayern?

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano en el Bayern Múnich - Foto:
AFP

Unidos al Barcelona en LaLiga, el Manchester City, en la Premier, y el Borussia Dortmund, en la Bundesliga, cierran el primer período competitivo, antes del parón por los compromisos de las selecciones, como los únicos equipos de las grandes ligas europeas con pleno de triunfos.

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El City aprovechó la derrota del Arsenal para imponerse al Sunderland (5-3) y asentarse como líder en solitario en Inglaterra. El Dortmund, ya con el Bayern Múnich como amenaza, se impuso al Stuttgart (0-1) y se sostiene en la cima sin compañía después del empate del Friburgo contra el Eintracht (2-2).

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No hay ya inicio perfecto en Italia. El Roma y el Inter, que llegaron al fin de semana con todos los partidos ganados, empataron (2-2) en el Olímpico y se quedaron igualados en la clasificación, pero sin pleno, junto al Lazio. Triple empate en la cabeza. Y en Francia el Mónaco es el dominador después de cinco partidos jugados.

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El Manchester City continúa intratable en la Premier. La transición resulta perfecta por el momento para los 'sky blues', que han tenido un arranque impecable y que apenas notan el adiós de Pep Guardiola.

Los jugadores del Manchester City celebrando uno de los goles
Los jugadores del Manchester City celebrando uno de los goles
Foto: AFP

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Con Enzo Maresca en el banquillo llevan cinco de cinco. Ante el Sunderland se impusieron por 5-3. Poderosos en el intercambio de golpes, contaron con un doblete de Antoine Semenyo y los goles de Enzo Fernández, Rayan Cherki y Erling Haaland.

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Dominan la tabla, en solitario, con dos puntos de renta sobre el Arsenal, derrotado inesperadamente por el Brighton que se situó tercero en la clasificación.

El Liverpool no ha perdido aún. Y se acerca a la parte alta. Un gol del sueco Alexander Isak fue suficiente para que los 'reds' doblegasen por 0-1 en el regreso a Bournemouth de Andoni Iraola.

El Chelsea de Xabi Alonso, sin embargo, no sale del bache y sufrió un duro varapalo en el campo del Brentford (3-0). Lleva tres sin ganar, con dos derrotas, el conjunto londinense perdido en el ecuador de la tabla, dos puestos por encima del Manchester United que sacó, a duras penas, un punto de Fulham (1-1). Álvaro Arbeloa tenía su primera victoria en la mano pero se le escapó. Es penúltimo, sin ganar. Solo el Tottenham está peor, colista.

El Borussia Dortmund, dueño en Alemania

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Mientras el Bayern Múnich se engrasa y golea (7-0) al Union Berlín, con exhibición de Michael Olise, el Borussia Dortmund no flojea. Con mejores resultados que juego se afianza en el liderato con cuatro partidos ganados. Ganó en Stuttgart y sumó otros tres puntos. No tiene la determinación del campeón pero parece dispuesto a mantener el pulso al cuadro de Vincent Kompani que ya es segundo en la clasificación. Lastra el Bayern el empate con el Schalke en la fecha dos pero ya amenaza el primer puesto.

Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Union Berlin
Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Union Berlin
Foto: AFP

El Friburgo, que inició la jornada también con tres partidos ganados no pudo con el Eintracht (2-2) y cayó al tercer lugar, con los mismos puntos que el Bayern.

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En Italia, el cara a cara entre los dos primeros, el Roma y el Inter, acabó en tablas. Ambos llegaron a la quinta jornada con pleno de victorias, cuatro cada uno y el choque se cerró sin vencedor y sin derrotado, con ambos en lo alto. Un doblete del argentino Lautaro Martínez despertó al Roma del sueño y consiguió un valioso empate (2-2) para el Inter Milan en la capital italiana, después de un partido eléctrico entre los dos colíderes del campeonato, invictos por el momento y ratificando que van a pelear por el 'Scudetto'.

El conjunto local tuvo una ventaja de dos goles, con un doblete de Kone al que respondió el argentino para mantener en lo alto el pulso.

En la puja se ha entrometido el Lazio, que aprovechó el empate entre Roma e Inter para ganar en Venezia (0-2), con goles de Mattia Zacagni y de Tijani Noslin. Acumula también 13 puntos y comparte con ellos el primer lugar.

Además, el Juventus se impuso por 2-0 al Atalanta en un partido que confirmó la reacción en la liga del conjunto turinés, que sumó tres puntos importantes con goles de Francisco Conceicao y Gleison Bremer después de un irregular inicio de temporada y el Como cayó por 2-0 ante el Frosinone y perdió su condición de invicto pese a la gran actuación del argentino Nico Paz, principal argumento del conjunto dirigido por el español Cesc Fàbregas, que se vio superado por el buen partido de un recién ascendido.

Supercopa de Alemania entre Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich
Borussia Dortmund vs. Bayern de Múnich, SuperCopa de Alemania
Fotografías de: AFP

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