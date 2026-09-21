Diego Simeone devolvió la gloria al 'colchonero'; historial contra Real Madrid lo deja 'bien parado'

Hubo un tiempo antes de Diego Simeone, incluso con él en los primeros pasos por el banquillo entonces del Vicente Calderón, que el derbi fue inaccesible para el Atlético de Madrid durante 14 años, soportado el peso de la frustración de cada lance contra el Real Madrid, al que se acercó cada vez más en la competencia desde la llegada del técnico argentino, que transformó el derbi hasta el equilibrio actual.

De los últimos diez, ganó cuatro, su rival tres y hubo tres empates. No solo fue el 2-1 de este domingo, sino también el 5-2 de la pasada temporada en el mismo escenario o el 1-0 en los octavos de final de la Liga de Campeones en 2024-25, pese a la eliminación final en los penaltis (el Madrid había vencido 2-1 en la ida en el Bernabéu), o el 4-2 en la prórroga de los octavos de final de la Copa del Rey de 2023-24.

El último ejemplo fue el duelo de este domingo en el Metropolitano, foco de tensión, polémicas y disputas; vencedor el conjunto rojiblanco en el retorno de José Mourinho 13 años después con los goles de Alejandro Grimaldo de penalti (supuso la expulsión de Dean Huijsen) y Jonathan David, con participación decisiva en los dos de Giuliano Simeone, objeto de la pena máxima en el 1-0 y asistente en el 2-0. El gol del Madrid fue en el minuto 90.

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En la séptima jornada de LaLiga EA Sports, por delante ahora el Atlético del Real Madrid. La misma cita del campeonato en la que hace un año, el equipo de Diego Simeone derrotó al conjunto blanco, entonces dirigido por Xabi Alonso. Julián Alvarez (2), Alexander Sorloth, Robin Le Normand y Antoine Griezmann fueron los goleadores. Entre uno y otro derbi, en cambio, el Real Madrid le ganó en la Supercopa (2-1) y en LaLiga en el Bernabéu (3-2), con el gol decisivo de Vinicius.



En el Metropolitano, en cambio, el Real Madrid solo ha ganado en una de sus últimas diez visitas, con cinco triunfos en los últimos seis enfrentamientos en este estadio para el conjunto rojiblanco, además de un empate. El último triunfo blanco allí fue el 18 de septiembre de 2022, por 1-2, con los goles de Rodrygo Goes y Fede Valverde. Lo dirigía Carlo Ancelotti.

Ya son 51 duelos en casi 15 años de era Simeone. El Real Madrid es el equipo al que más veces se ha enfrentado, incluidas dos finales perdidas de la Liga de Campeones, una en la prórroga en Lisboa en 2014 y una en los penaltis en Milán en 2016.

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El Atlético venció 15 de ellos, 17 los empató (dos de ellos cayó luego en la tanda de penaltis en sendas finales de la Champions y la Supercopa de España) y 19 los perdió. Un 29,4 por ciento de triunfos y un 37,2 por ciento de derrotas. Si se quitan sus tres primeros derbis, antes del salto que dio con la final de Copa, está más igualado: de sus últimos 48 choques, 15 victorias del Atlético, 16 del Madrid y 17 igualadas.

Antes de Simeone, de los 193 partidos entre ambos equipos, el Atlético ganó 46 (un 23,8 por ciento), con 106 derrotas, que significan un 54,9 por ciento de sus partidos cuando el porcentaje de derbis perdidos desde Simeone en adelante ha caído hasta un 37,2 por ciento. Son 17,7 puntos menos.

Diego Simeone; técnico de Atlético de Madrid AFP

A lo largo de las últimas tres temporadas, de 2023-24 a la actualidad, solo el Barcelona ha ganado más veces al Real Madrid, en seis ocasiones, que el Atlético, que lo ha hecho en cinco: las cuatro citadas concentradas en sus diez enfrentamientos más recientes más el 3-1 en LaLiga, también en el Metropolitano, en la primera vuelta de aquella temporada 2023-24. Entre los dos representan 11 de las 32 derrotas del club blanco desde entonces.

Y solo el Barcelona, con 26 goles al Real Madrid en las últimas cuatro campañas, ha marcado más tantos en ese tiempo al equipo blanco, con 21 goles anotados por el club rojiblanco a lo largo de sus últimos doce enfrentamientos.