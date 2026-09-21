Malas noticias para Johan Carbonero en Internacional de Porto Alegre; situación es crítica

El Internacional de Porto Alegre anunció la destitución del director técnico uruguayo Paulo Pezzolano ante la racha negativa de resultados que viene atravesando el club y que se profundizó tras caer derrotado ante el São Paulo.

A través de un comunicado oficial, el Colorado informó a última hora de este domingo que el técnico auxiliar Pablo Fernández asumirá de forma interina la conducción de los entrenamientos durante los próximos días.

Pezzolano, extrenador entre otros del Valladolid español, venía afrontando una fuerte presión tras acumular una racha de diez partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Brasileño, sumado a la eliminación en cuartos de final de la Copa de Brasil a manos de su acérrimo rival, el Grêmio.

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A pesar de una victoria contra Chapecoense en la fecha anterior y de que la comisión lo había respaldado tras la eliminación de la Copa, la situación se volvió insostenible con la reciente derrota ante el São Paulo, ya que el Internacional está en decimoctava posición del Brasileirão, en zona de descenso, con 28 puntos, a 32 del líder Flamengo.



O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual com o técnico Paulo Pezzolano. Deixam o Clube juntamente com o treinador o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista… pic.twitter.com/0CebpZC9uw — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 21, 2026

Y permanecerá en esta posición al menos hasta el próximo 7 de octubre, cuando saldrá a la cancha contra Corinthians, debido a la pausa obligada por la fecha FIFA.

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Tras el encuentro en el Morumbi, el propio estratega declaró que aún creía posible salvar al equipo del descenso, aunque admitió que la tarea se estaba volviendo "cada vez más difícil".

Anunciado el 18 de diciembre de 2025, Pezzolano permaneció exactamente 262 días en el banquillo gaúcho.

Su ciclo concluye con un balance negativo marcado por la mala campaña en el torneo local, la eliminación en la Copa de Brasil y la pérdida del Campeonato Gaúcho frente al Grêmio.

En 46 partidos al frente del equipo, el entrenador uruguayo cosechó 18 victorias, 16 derrotas y 12 empates.

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De esta manera, Johan Carbonero, junto a los demás integrantes de la nómina, se quedan sin DT en uno de los momentos más cruciales del campeonato, cuando están luchando por mantener la permanencia.