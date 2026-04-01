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Gol Caracol  / Espectacular golazo de Cristiano Ronaldo y que presume Al Nassr; sorprendente gesto técnico

Espectacular golazo de Cristiano Ronaldo y que presume Al Nassr; sorprendente gesto técnico

El astro portugués Cristiano Ronaldo, quien ya se recuperó y volvió a entrenar con su equipo en Arabia Saudita, ya dejó ver que está en óptimas condiciones y que su calidad está intacta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo con el Al Nassr - Foto:
Al Nassr Oficial

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