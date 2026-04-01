Espectacular golazo de Cristiano Ronaldo y que presume Al Nassr; sorprendente gesto técnico

Al Nassr vuelve a la acción este viernes 3 de abril por la Liga de Arabia Saudita contra el Al Najma, por la fecha 27 del campeonato, y la noticia más importante sería que el astro portugués Cristiano Ronaldo regresaría luego de varias semanas de baja por lesión.

Y mientras se espera la convocatoria oficial del técnico Jorge Jesús para dicho compromiso, 'CR7' se entrena a tope y eso lo resaltó el cuadro de Riad en sus redes sociales, donde publicaron un verdadero golazo.

En el contenido publicado por el propio Al Nassr, se ve a un compañero de Cristiano Ronaldo mandó un centro preciso al centro del área, donde estaba el portugués, quien decidió mostrar su calidad y talento definiendo de primera y de taco, que dejó sorprendidos a todos, y siendo un video que ya es viral entre sus seguidores.



Así fue el golazo de taco de Cristiano Ronaldo en entrenamiento con Al Nassr: