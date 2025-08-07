¿Está Katherine Tapia? Arqueras nominadas al trofeo Yashin femenino del Balón de Oro 2025

La española del Barcelona Cata Coll figura entre las cinco candidatas al trofeo Yashin femenino, que distingue a la mejor portera del año, y que se entregará por vez primera el próximo 22 de septiembre, anunciaron este jueves los organizadores.

Ganadora de un triplete nacional en España, finalista de la Liga de Campeones y de la Eurocopa, Coll, de 24 años, tendrá como rivales a la alemana Ann-Katrin Berger, a la inglesa Hannah Hampton, a la nigeriana Chiamaka Nzadozie y a la neerlandesa Daphne van Domselaar.

¿Está Katherine Tapia entre las nominadas? La arquera colombiana, elegida la mejor en su puesto en la Copa América femenina 2025, por sus actuaciones con la Selección Colombia, no entró en el listado de finalistas para este prestigioso listado, que tiene a la mayoría de jugadoras que militan en Europa.

Cabe recordar que la guardameta de nuestro país juega actualmente en el Palmeiras, de Brasil, pero sus actuaciones han sido destacadas cuando defiende el arco de la 'tricolor'.

Katherine Tapia en Selección Colombia femenina FCF

Esta última, de 25 años, privó a Coll de su segunda Liga de Campeones consecutiva, al derrotarla con el Arsenal en la final, punto culminante de una gran temporada en la que solo ha concedido 35 goles en 34 partidos.

Hampton figura como favorita, por su título de campeona de Europa con Inglaterra y su triplete con el Chelsea, mientras que Nnadozie consiguió la Copa África con Nigeria y contribuyó a que el modesto París FC ganara la Copa de Francia.

Berger, por su parte, se impuso en la Copa de Campeones de la Concacaf con el Gotham FC.

El trofeo Yashin, Balón de Oro de los porteros, se otorga en la categoría masculina desde 2019 y será la primera vez que se dé en la femenina.