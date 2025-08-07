Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE A NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
JHON ARIAS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Está Katherine Tapia? Arqueras nominadas al trofeo Yashin femenino del Balón de Oro 2025

¿Está Katherine Tapia? Arqueras nominadas al trofeo Yashin femenino del Balón de Oro 2025

Este jueves se dieron a conocer los candidatos y candidatas a los premios del Balón de Oro del presente año y hay una categoría a la mejor guardameta femenina.