Miguel Borja y una novela de nunca acabar con Boca Juniors; "fue para generar morbo"

La situación de Miguel Ángel Borja sigue siendo tema noticioso en territorio argentino, donde se habla de lo que será su futuro profesional; ligado en los últimos días a Boca Juniors.

Y justamente, para referirse a lo que podría ser la llegada del ‘colibrí’ a las toldas del conjunto ‘bostero’; uno de los colombianos que salió como multicampeón y referente del ‘azul y oro’, recientemente habló de lo que podría ser el fichaje del goleador cordobés.

“Yo no creo; es que esa conversación no la generó él. Hay que poner en contexto a la gente y Borja no salió a decir yo quiero jugar en Boca”, indicó de entrada Fabián Vargas para 'ESPN', saliendo en defensa del ‘colibrí’, dejando claro que, aunque no descartó la posibilidad de jugar en el ‘xeneize’; jamás declaró su deseo por vestir los colores de Boca Juniors.

Sumado a eso, el exfutbolista colombiano explicó las razones sobre el porqué se generó la polémica con Miguel Borja y su posible fichaje de River al ‘azul y oro’: “A él un periodista le hizo una pregunta concreta, que si jugaría en Boca y eso es muy distinto. No creo que Miguel haya llamado antes al periodista y le hubiera dicho, ‘vení, hazme esta pregunta’. Eso fue para generar morbo y por la situación como salió Borja de River, creo que es lo que generó revuelo”.



Ahora, para Fabián Vargas esto no quiere decir que esté descartada la posibilidad de que Borja juegue en Boca Juniors; por el contrario, él abrió una puerta que, pensando en un futuro inmediato o lejano, podría convertirse en posibilidad: “Miguel como profesional dejó abierta la puerta de Boca Juniors, no la cerró y simplemente fue eso”.

“Es que solo quedó en eso, en esa polémica que se generó porque acaba de salir de River, porque no salió en los mejores términos, porque a pesar de haber hecho 60 goles, que no es cualquier cosa; pareciera que su paso por River Plate no fue el mejor”, agregó el exfutbolista de Boca Juniors.



Si no llega a Boca, ¿entonces a dónde iría Borja?

Así como lo confirmó el mismo Fabián Vargas, el ‘colibrí’ tendría todo acordado para arribar al fútbol mexicano, donde un ‘viejo conocido’ ya lo ha estado buscando desde hace unos días atrás.

“Lo de Cruz Azul, antes de que llegara ese momento, a esa entrevista en la que habló de Boca; ya se escuchaba el rumor que Miguel estaba negociando con Cruz Azul y que estaba muy cerca de cerrarlo, a puertas. Todavía no se ha hecho oficial, pero me parece que es la opción más cercana a nivel económico y también creería yo que es todavía más fuerte que pueda sumar una posibilidad o argumento para que se decida por el equipo mexicano”, dijo Vargas.