Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Jefferson Lerma en Arsenal vs. Crystal Palace, por la EFL Cup

Vea la asistencia de Jefferson Lerma en Arsenal vs. Crystal Palace, por la EFL Cup

Jefferson Lerma apareció en el área para habilitar a Marc Guéhi, quien decretó el 1-1 parcial para el Crystal Palace en el Emirates Stadium, este martes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
