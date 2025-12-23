Vea la asistencia de Jefferson Lerma en Arsenal vs. Crystal Palace, por la EFL Cup

Publicidad
Jefferson Lerma no sólo cumplió 100 apariciones, este martes 23 de diciembre con Crystal Palace, sino que también se reportó con una asistencia en el partido contra Arsenal por los cuartos de final de la EFL Cup.
El cronómetro marcaba el tiempo de la adición de la segunda parte en el Emirates Stadium, y de paso, las 'águilas' estaban abajo en el marcador por 1-0, pero Lerma Solís, de un certero cabezazo, tras un cobro de pelota quieta, asistió a Marc Guéhi, quien decretó el 1-1 parcial. Así las cosas, el partido se fue al alargue y posterior a los penaltis, y por esta vía, los 'gunners' se impusieron por 8-7.
¡EMPATA CRYSTAL PALACE SOBRE EL FINAL! Guehi la empujó y marca el 1-1 agónico ante Arsenal.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2025
📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/J7ZZL2g8cD
