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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Óscar Pareja fue anunciado con bombos y platillos como nuevo DT de un equipo de la MLS

Óscar Pareja fue anunciado con bombos y platillos como nuevo DT de un equipo de la MLS

Este sábado, un equipo de la MLS anunció en redes sociales la contratación del colombiano Óscar Pareja. El entrenador colombiano estaba sin club, tras su salida del Orlando City.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Óscar Pareja, exentrenador colombiano.
Óscar Pareja, exentrenador colombiano.
AFP.

El DC United, equipo de la MLS, anunció este sábado en un comunicado la contratación del colombiano Óscar Pareja como nuevo entrenador para la próxima temporada.

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El anuncio se produjo pocas horas después de que el club hiciera oficial la destitución del suizo René Weiler, que ha estado al frente del equipo capitalino esta temporada.

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Pareja, nacido en Medellín hace 58 años, estaba sin equipo desde que dejó el banquillo del Orlando City, también de la MLS, tras la tercera jornada del actual campeonato.

Exjugador de Independiente Medellín, Deportivo Cali, New England Revolution y Dallas, Pareja lleva más de diez años como entrenador en la MLS en los banquillos de Colorado Rapids, Dallas y Orlando City. También entrenó al Tijuana de la Liga MX.

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En 2016, conquistó la Supporters' Shield y la US Open Cup con el Dallas, mientras que en 2022 volvió a ganar la US Open Cup con el Orlando City.

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"Óscar es un líder contrastado en la MLS, con una trayectoria consolidada en la construcción de equipos competitivos, el desarrollo de talento y la consecución de éxitos al más alto nivel", aseguró el director deportivo del DC United, Erkut Sogut.

"Su experiencia y conocimiento de la liga lo convierten en la persona adecuada para liderar el futuro de nuestro club", añadió.

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