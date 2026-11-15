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Gol Caracol  / Real Madrid, con alarmas encendidas por nueva jornada FIFA; hay dolor de cabeza para Mourinho

Real Madrid, con alarmas encendidas por nueva jornada FIFA; hay dolor de cabeza para Mourinho

Lo que debería ser una gran y positiva noticia para la 'casa blanca'; el prestar sus jugadores a las selecciones nacionales, termina siendo un dolor de cabeza en el equipo 'merengue'. ¿Por qué?

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
AEK Atenas y Real Madrid se enfrentaron en la cuarta fecha de la UEFA Champions League
AEK Atenas y Real Madrid se enfrentan en la cuarta fecha de la UEFA Champions League
@AEK_FC_OFFICIAL en X & AFP

El Real Madrid, con 17 jugadores convocados con sus respectivas selecciones, presta mucha atención a los encuentros de esta ventana internacional, después de que Jose Mourinho declarara que sus jugadores están en "fatiga extrema" y que Aurélien Tchouaméni se volviera a Valdebebas sin poder jugar con Francia.

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"Ellos están en fatiga extrema y tienen que estar con su selección el lunes, y ellos están lunes, martes y miércoles todavía limpiando esta fatiga muscular que tienen. No digo fatiga mental, porque quien gana no tiene fatiga mental, pero fatiga física sí. Respeto a los entrenadores de las selecciones", declaró el portugués después de ganar al Valencia (0-3) el pasado domingo, cerrando una semana con tres partidos fuera de casa.

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En Valdebebas se quedaron pocos jugadores sanos: Courtois, Lunin, Rüdiger, Carreras, Militao y Mendy (quien todavía no ha entrado en ninguna convocatoria, a pesar de que lleva entrenándose con el grupo semanas). Y Mourinho organizó para ellos apenas tres sesiones de entrenamiento esta semana.

Real Madrid visita al AEK de Atenas por la Champions League.
Real Madrid visita al AEK de Atenas por la Champions League.
Foto: AFP

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El martes y el jueves, el técnico portugués contó con un grupo de jugadores de la cantera para sendas sesiones de trabajo físico combinado con ejercicios de posesión y partidos en dimensiones reducidas. El miércoles, en cambio, los hombres del primer equipo trabajaron solamente en el gimnasio.

Además, Aurélien Tchouaméni fue desconvocado de Francia el martes por unas molestias en su aductor derecho, las mismas que arrastraba al final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El equipo médico de la selección francesa, de acuerdo con el del Real Madrid, decidió que regresara a la capital española para trabajar en su recuperación. Viajó a Madrid el miércoles y trabajó al margen del grupo en la sesión del jueves.

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Zinedine Zidane tampoco dio minutos a Konaté ni a Kylian Mbappé en el primer compromiso de los 'bleus', si bien declaró en rueda de prensa que ya estaba previsto que el delantero se perdiera el primero y jugara en el segundo, contra la Turquía de Arda Güler.

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Con Uruguay, Fede Valverde también fue suplente. El 'Pajarito' había declarado a los medios de su país que no se sentía todavía recuperado al 100 % de las molestias que empezaron ante el Barcelona, las cuales le obligaron a perderse el partido contra el Racing y a ser suplente en Atenas.

Valverde quiso viajar a la concentración uruguaya tras haberse quedado fuera en el anterior parón de selecciones, entonces por un esguince de tobillo de grado 3. No tenía el combinado que dirige interinamente Diego Forlán encuentros oficiales previstos, pero el madridista dispuso de media hora en la victoria de su país sobre Argentina por 1-2 en un amistoso jugado en Buenos Aires.

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en medio de un partido de la Champions League
Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en medio de un partido de la Champions League
AFP

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A la vuelta del parón de selecciones, el Real Madrid afronta un tramo de nueve partidos en un mes, hasta el 20 de diciembre, cuando comenzarán las vacaciones de Navidad. Cuatro de ellos (incluyendo los tres primeros) serán en casa, ante Celta, PSV, Alavés y Osasuna. Los cinco restantes, lejos del Santiago Bernabéu. La gestión de los minutos, así, se convierte en tarea prioritaria para evitar entrar de nuevo en "fatiga extrema".

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