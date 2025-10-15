Síguenos en::
Estrella del Real Madrid preocupa de cara al Mundial; lleva dos convocatorias fuera de su selección

Estrella del Real Madrid preocupa de cara al Mundial; lleva dos convocatorias fuera de su selección

Una de las figuras del Real Madrid ha prendido las alarmas en su país porque no ha sido llamado en las últimas dos fechas FIFA y es muy probable que tampoco lo tengan en cuenta en noviembre.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Real Madrid en un partido de Champions League
Real Madrid en un partido de Champions League
