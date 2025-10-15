"La Selección Colombia es dura"; radiografía desde Argentina antes de las 'semi' del Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 quiere hacer historia y convertirse en el primer combinado de nuestro país en jugar una final de un Mundial. Para lograr ese objetivo deberá superar este miércoles 15 de octubre a Argentina, en la semifinal de la Copa Mundo de Chile. El rival no será fácil, sin embargo, la 'tricolor' también se ha ganado cierto respeto por lo que ha conseguido hasta ahora y desde la 'albiceleste' dejaron en claro que duelo será muy complejo.

Si en Colombia la figura es Neyser Villarreal, quien no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas, en Argentina no desentona Alejo Sarco, delantero que ha marcado cuatro goles y que le sigue la pista al atacante colombiano y a Benjamin Cremaschi (Estados Unidos ya eliminada) en la tabla de goleadores del campeonato. La joven promesa de la 'albiceleste', quien milita en el Bayer Leverkusen de Alemania le puso la lupa al seleccionado 'cafetero'.

"Es un partido muy difícil, sabemos el rival que es Colombia. Una selección sudamericana es complicada. Son partidos duros, donde los detalles terminan haciendo la diferencia. Personalmente nunca lo enfrenté, los chicos lo enfrentaron pero siempre hablamos de que es un rival muy duro. Preparándonos de la mejor manera para afrontarlo lo mejor posible", dijo Sarco sobre los dirigidos por César Torres.

Titulares de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial Chile 2025 - Foto: AFP

Eso sí, el delantero tampoco dejó de lado lo que pueden ofrecer sus compañero y él en la cancha. "La intensidad y el juego. Sabemos los momentos en los que tenemos que tener la pelota, cuando tenemos que ser un poquito más rudos. También es la garra de cualquier argentino", contó sobre el secreto del buen nivel de la 'albiceleste'.



Por último, Sarco sabe que de clasificar a la final, estarían haciendo historia para Argentina. "Sería un sueño. Creo que es el propósito que tenemos todos los que estamos acá desde el día uno, por todo lo que dejamos atrás para lograr esto, y es el sueño de cualquier chico. Muchas veces no pensamos dónde estamos, no nos damos cuenta, porque al jugador le pasan muchísimas cosas en un lapso muy corto, y no se termina dando cuenta dónde está y no lo valora. Pero yo creo que cada uno está disfrutando, y está valorando el lugar en el que está. Y sería un sueño y un orgullo enorme ser campeón", concluyó.