Excampeón del mundo con Argentina dio a Portugal como una de las favoritas al Mundial 2026

El exjugador y exentrenador Jorge Valdano afirmó este jueves que la Selección Argentina es una de sus cuatro favoritas para ganar el Mundial 2026 porque "no perdió el hambre" después de ganar de forma consecutiva dos Copas de América y una Copa del Mundo.

Valdano también situó a España, "quizá, en primer lugar", a Francia y a Portugal como las máximas candidatas a ganar el campeonato que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 al 19 de junio.

El que fuera campeón con la 'albiceleste' en el Mundial de México de 1986 citó a este cuarteto en su intervención en el acto de presentación del libro '366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia', obra del veterano periodista Alfredo Relaño, celebrado en el Ateneo de Madrid.



"Argentina no perdió el hambre. Ganó una Copa América (2021), un Mundial (2022) y otra Copa América (2024), cosa que no había ocurrido nunca con una selección argentina. Ha tenido continuidad en el proceso", elogió.

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De España, opinó que "parte con ventaja" a tenor de la calidad de sus mediocampistas, aunque consideró necesario para preservar su condición de favorita que sus extremos Lamine Yamal, del Barcelona, y Nico Williams, del Athletic de Bilbao, lleguen en buena forma después de los problemas físicos padecidos en los últimos meses.

"Son los jugadores que le agregan peligro al juego, porque si no España puede morir de mil toques, como pasó en Catar y en Rusia: dialogar con el balón y quedarse solo en diálogo. Con estos dos chicos en la Eurocopa, hemos visto cómo cambian las posibilidades competitivas del equipo", evaluó Valdano.

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De Francia, subrayó que "le quitó la fiabilidad a Alemania" y ha demostrado que llega a las finales de la Copa de Mundo "sin aparente esfuerzo", y de Portugal, la colocó entre las aspirantes a ganar su primer Mundial por tener "muy buenos mediocampistas".

Valdano no estimó positivo que el Mundial lo jueguen 48 selecciones, lo que derivará en que se vean "más resultados escandalosos que nunca" y "más tácticas defensivas" en un contexto marcado por las altas temperaturas.

"Por eso le doy tantas opciones a España y a los equipos que tengan control de juego y sepan descansar con la pelota. Los que jueguen al pelotazo se van a suicidar", aventuró el extécnico del Real Madrid.

Sobre la posibilidad de que el entrenador portugués José Mourinho regrese al banquillo del conjunto blanco, Valdano señaló: "No será el que resuelva todos los problemas que tiene el Real Madrid".

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"Habrá que fichar jugadores en posiciones clave. Incluso, tiene que haber una revolución de liderazgo dentro del vestuario visto lo visto", añadió el ahora comentarista de televisión, de 70 años.

A la pregunta de qué consejo daría a un aficionado madridista que sopese borrarse del Madrid en caso de que regrese el entrenador portugués, Valdano respondió: "Que resista. Yo voy a seguir siendo del Real Madrid a pesar del desencuentro. Resiste, resiste. Hay momentos buenos, malos y trágicos en la vida".

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En su análisis del fútbol actual, lamentó que "la metodología se está apoderando del juego" y expreso sus "terror" a que "el jugador termine perdiendo relieve".

"El método tiene que existir, porque tiene que ver con el orden, y un partido tiene que ser algo ordenado. El problema es la exageración y llevar el método a hacerse dueño absoluto del partido y no dejar que el creativo sea capaz de modificarlo", reflexionó.

A juicio del exdelantero santafesino, al volcarse la enseñanza del fútbol en las academias "se abusa de jugar a un toque o a dos toques".

"Jugar a un toque o dos toques no es jugar. Le quitas libertad al jugador para expresarse. Los jugadores pasan y centran mejor que nunca, pero no les pidas que regateen porque se caen, porque aprendieron a regatear conos. Es una manera ortopédica de enseñar el fútbol. La academia sea ha olvidado de aquello que enseñaba la calle y ahora lo tiene que recuperar", incidió Valdano.