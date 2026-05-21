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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugó en la Selección Colombia Sub-20, figuró en España y ahora lo quieren otros clubes

Jugó en la Selección Colombia Sub-20, figuró en España y ahora lo quieren otros clubes

Su buen presente en el fútbol de España lo tiene en la mira de importantes equipos, pero él se centra por ahora en su club. "Como trabajadores no sabes dónde está tu futuro", agregó.

Por: EFE
Actualizado: 21 de may, 2026
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Juan Otero en uno de los partidos del Sporting Gijón.

El delantero colombiano del Sporting de Gijón, Juan Otero, expresó este jueves su deseo de seguir en el club de la Segunda División del fútbol español, afirmó desconocer el interés de otras entidades "como se comenta por ahí", y aseguró estar "tranquilo y concentrado en el próximo partido" contra el Almería.

El delantero reconoció que "el equipo está entrenando bien" para el duelo frente al conjunto indálico y anticipó que "va a ser un partido bonito ante un buen rival", con la mente puesta en "terminar estos dos últimos partidos de la mejor manera, sin pensar en el futuro".

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Un partido que dirigirá nuevamente Borja Jiménez, en su última cita en El Molinón, y sobre el anuncio de su no continuidad el colombiano confesó que "fue algo raro porque se decía que iba a seguir y de repente pasa eso".

Juan Otero, en duelo con el Sporting Gijón.

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"No se nos había dicho nada y de repente se organiza una reunión y salen con esa noticia, la mayoría se quedaron tristes", reconoció el que es uno de los capitanes del vestuario.

Juan Otero alabó la labor del abulense al admitir que "hizo un buen trabajo con el equipo que tenía", pero lo asumió como una parte del oficio ya que "como trabajadores no sabes dónde está tu futuro".

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Su relevo en el banquillo apunta a ser Nicolás Larcamón, con el que ya existe un principio de acuerdo, un técnico al que Otero conoce de su etapa en México al enfrentarse a él en su época en el Santos Laguna y al que describió como "un buen entrenador al que le gusta jugar bien al fútbol y también al contraataque".

El futbolista atendió a los medios de comunicación en Mareo al ser reconocido como mejor jugador 'rojiblanco' del pasado mes de abril tras un nuevo entrenamiento para continuar con la preparación del duelo ante el Almería con las bajas de Oliván, Queipo, Loum, Nacho Martín y Ferrari.

Extraoficialmente, se hablan de la posibilidad de Getafe, Rayo Vallecano y otros clubes de primera división de España.

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