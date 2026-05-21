Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 13

Una nueva semana del Giro de Italia 2026 está llegando a su final. Razón por la que, poco a poco, se asoma la montaña. Y es que el fin de semana se avecina un par de días interesantes, con duros ascensos y donde los favoritos harán de las suyas. Sin embargo, antes de que ese momento llegue, se enfrentarán a un recorrido total de 189,2 kilómetros, entre Alessandria y Verbania, con un puerto de cuarta y otro de tercera categoría.

Así las cosas, no se descarta que la fuga haga de las suyas, pero también se contempla la opción de los candidatos al título. El hecho de que los ascensos estén tan cerca de la línea de meta, lleva a pensar que podrían animarse y sacar algunas diferencias. Lo cierto es que servirá para 'calentar motores' de cara a la alta montaña que se presentará el sábado 23 de mayo, con un exigente final en alto, de primera categoría.

Vea la etapa 13 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, el viernes 22 de mayo desde las 7:00 de la mañana por la señal HD2 de Caracol Televisión. Sin embargo, no es la única alternativa que tiene, ya que, también desde las 7:00 a.m., podrá seguirla, ONLINE, a través del portal web de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y, por último, en la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Hora y dónde ver la etapa 13 del Giro de Italia 2026

Fecha: viernes 22 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).



Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 13 del Giro de Italia 2026

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Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 12

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 48h 10' 38''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33''

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3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03''

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30''

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12''

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7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34''

8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40''

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9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42''

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"

11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20''

12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51''

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13. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 54''

14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33''

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15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45''