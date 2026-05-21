¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 12?

El ciclista belga, Alec Segaert, del Bahrain Victorious, sorprendió a todos al escaparse del pelotón a tres kilómetros de la meta y ganar la etapa 12 del Giro de Italia 2026, este jueves, en Novi Ligure. Allí, el colombiano, Egan Bernal, no desentonó, se mantuvo con el grupo principal y sigue en la pelea.

Su equipo tuvo un día perfecto ya que el portugués Afonso Eulálio pudo conservar el liderato en la clasificación general.

El corredor de Figueira da Foz, de 24 años, pudo incluso arañar seis segundos de bonificación en el último esprint intermedio, lo que le permite ampliar a 33 segundos su ventaja sobre el segundo, el gran favorito danés Jonas Vingegaard.

Esta jornada de 175 kilómetros parecía destinada a una llegada al esprint, con apenas dos puertos de tercera categoría en el trazado y ambos alejados del final.



Pero la etapa, celebrada en el territorio natal de la leyenda Fausto Coppi, no tuvo el guion previsto y coronó a un hombre con el que pocos contaban en la salida desde Imperia unas horas antes.

Publicidad

Segaert, de 23 años y quien en marzo ganó el Grand Prix de Denain, protagonizó un ataque sorprendente que tuvo éxito, lo que le permitió cruzar la línea con una breve ventaja sobre el resto.

Así las cosas, Egan Bernal se mantuvo en el puesto 15, pero, ahora, a cinco minutos y 45 segundos de la parte alta, donde está el portugués, Afonso Eulálio. Esto se dio gracias a que en la etapa 12 de la 'corsa rosa', 'el joven maravilla' arribó a la línea de meta en el puesto 45, junto con el pelotón y a tres segundos del ganador, Alec Segaert.