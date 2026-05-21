Gustavo Puerta y la posibilidad de enfrentar a Cristiano Ronaldo; "me olvidaría que es él"

Gustavo Puerta es uno de los 55 preseleccionados por Néstor Lorenzo que ya trabaja en Guarne, Antioquia,de cara al Mundial 2026. El talentoso volante de Racing de Santander espera ver su nombre en el listado final de la Selección Colombia para la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador, de 22 años, atendió este jueves a los medios de comunicación y contó cómo han sido los trabajos, y por supuesto, no ocultó ese deseo de representar al país en este evento deportivo tan importante. Puerta también se refirió a Portugal y lo que sería enfrentar a Cristiano Ronaldo, y por último, envió unas palabras a la hinchada 'cafetera'.

"La verdad que muy contento, muy emocionado por estar nuevamente acá en la Selección Colombia, y a puertas de un Mundial. Ahora a seguir trabajando, se están haciendo las cosas de la mejor manera para poder luchar y estar en la lista de esos 26", indicó de entrada el oriundo de La Victoria.

Puerta Molano lucha por un cupo en una de las posiciones más complejas, el mediocampo, pero éste sabe de sus virtudes y luchará por entrar en ese listado en estos días de labores.



"Es cierto que vengo haciendo un buen trabajo, pero hay que esperar hasta el final, esperar hasta que salga la lista. Sí, claro. Cada día que estamos acá es una oportunidad para dar lo mejor, para convencer al cuerpo técnico, al 'profe', y cada que estoy acá intento dar lo mejor de mí desde el primer día, y eso es lo que voy a seguir haciendo para estar en esa lista de 26", añadió.

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Otras declaraciones de Gustavo Puerta:

- ¿Qué tiene Gustavo Puerta que le aportó mucho al Racing de Santander y que puede traer a la Selección Colombia?

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"Yo creo que ese carácter, ese ímpetu que pongo dentro de la cancha, eso ha marcado un poco en el fútbol español aparte de mi buen juego. Esa parte la puedo aportar muy bien acá, lo he demostrado en los partidos que pude jugar y ahora tengo que hacer eso mismo para poder estar en el Mundial".

- Qué significa para usted en lo personal poder disputar el Mundial?

"Es una alegría inmensa estar ahora aquí, de cumplir ese sueño de niño, por el que tanto he luchado y trabajado, y ahora que tengo la oportunidad ahí, no la pienso desaprovechar por nada del mundo. Pero para eso tengo que seguir haciendo día tras días las cosas bien".

Las expectativas son bastante grandes con usted por lo mostrado, más allá de que falta la lista oficial...

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"Sí, es cierto que hice un buen trabajo y eso para mí es bueno. El debutar con gol es un sueño para todo futbolista, y con respecto que es una expectativa muy grande lo que me queda es trabajar, hacer las cosas aún mejor para que esa ilusión esté siempre así".

Enfrentar a Portugal y Cristiano Ronaldo; ¿cómo lo marcaría si tuviera la posibilidad?

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"Sería un momento único, pero en ese momento voy a estar representando a 50 millones de colombianos, me olvidaría que es Cristiano, de que sea quien sea; sería a muerte como lo hago en cada partido".

Mensaje para los hinchada...

la gente ha estado siempre apoyando, nos ha demostrado ese apoyo, ese respaldo y lo único que queda es que sigan creyendo en este grupo de jugadores que cada partido sale a dejarlo todo y que vamos a hacer las cosas muy bien.

- ¿Qué le pide Néstor Lorenzo?

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"Seguir haciendo lo que vengo haciendo con esa movilidad, con ese buen pie, jugando hacia adelante, siendo vertical, pisando mucho el área, esa son las cosas que me pide el profe y tengo que hacerlo".