Selección Colombia vs. Argentina; hora y dónde ver EN VIVO a la 'tricolor' en el Mundial de Futsal

Las selecciones de Argentina y Colombia buscan este lunes 1 de diciembre convertirse en la primera semifinalista del Mundial de fútbol sala femenino de Filipinas en un clásico sudamericano en el PhilSports de Manila (Filipinas) entre dos conjuntos que se conocen a la perfección y que llegan muy animados a este partido.

El combinado albiceleste, entrenado por Sebastián Noruega, pretende seguir la línea de resultados de la primera fase en la que fue campeona invicta del grupo A al vencer a Marruecos (0-6), Polonia (3-2) y Filipinas (5-1).

El preparador cuenta con toda su plantilla disponible y ha convocado a Trinidad D' Andrea, Maca Espinoza, Lucía Rossi, Lara Villalba, Julia Dupuy, Melina Quevedo, Luciana Natta, Carina Nunez, Ana Ontiveros, Silvina Nava, Agostina Chiesa, Silvina Espinazo, Mailén Romero y Melany Orellana.



Hora y dónde ver EN VIVO; Colombia vs. Argentina

Selección Colombia femenina celebra en el Mundial de Futsal FCF

Este lunes 1 de diciembre, la Selección Colombia femenina de futsal se verá las caras con Argentina por los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Filipinas. El encuentro está programado para las 5:00 a. m. (hora colombiana) y se podrá ver a través de ‘FIFA+’.



Publicidad

Colombia, segunda del grupo B por detrás de España, con la que perdió por 5-1, llega animada con la clasificación a cuartos con la goleada a Tailandia por 4-1, en un encuentro en el que estuvo liderada por Merlín Salcedo, autora de dos goles.

La jugadora se mostró esperanzada en ofrecer una buena imagen ante Argentina y auguró un partido igualado: “Ganará el que menos se equivoque y el que más precisión tenga a la hora de aprovechar sus ocasiones a lo largo de los 40 minutos”, apuntó Salcedo.

Publicidad

Roberto Bruno, seleccionador colombiano, cuenta para este partido con Paula Valencia, Karen Torres, Elizabeth Guerra, Isabella Mosquera, Danna Rodríguez, Alejandra Apraez, Merlín Salcedo, Angely Camargo, Nicole Mancilla, Melissa Jaimes, Dayana Rivera, Allison Olave, Laura Bustos y Diana Celis.