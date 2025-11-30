Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Técnico del Inter Miami palpita la final de la MLS Cup; "estamos a vísperas de lo que soñábamos"

Técnico del Inter Miami palpita la final de la MLS Cup; "estamos a vísperas de lo que soñábamos"

Tras el pase a la final de la MLS Cup del Inter, su entrenador, Javier Mascherano, habló de lo que será el crucial juego por el título el próximo sábado. ¡Vea lo que dijo!

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Inter de Miami jugará la final de la MLS Cup
Inter de Miami jugará la final de la MLS Cup
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad