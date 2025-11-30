Técnico del Inter Miami palpita la final de la MLS Cup; "estamos a vísperas de lo que soñábamos"

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, manifestó este sábado el orgullo que siente por dirigir a su plantilla y destacó que están a "vísperas del partido que soñábamos a principios de temporada", después del 5-1 al New York City que envió a su club a la final de la MLS Cup.

"Los últimos dos meses han sido impresionantes, pero el gran mérito es de los jugadores. De haberse convencido, fortalecido como grupo, con una hermandad dentro del equipo, somos realmente un grupo y el poder de un grupo es inquebrantable", dijo Mascherano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Estamos a las vísperas de jugar el partido que soñabas a principios de temporada, en nuestra casa, con esta gente, ojalá que la gente venga a apoyarnos porque con ellos también somos más fuertes", añadió.



El técnico argentino reconoció los méritos del New York City, un rival que ha luchado mucho más de lo que refleja el luminoso.

"Creo que sabíamos que iba a ser difícil. Nueva York no nos generó situaciones y hasta el minuto 65 estuvo en partido, siempre te da esa sensación de que es un equipo peligroso", dijo.

Javier Mascherano, celebrando un triunfo con el Inter de Miami Foto: AFP

El Inter Miami goleó este sábado por 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó para la decisión de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que liderará al equipo el 6 de diciembre.

La final se jugará en el mismo escenario, el Chase Stadium de Fort Lauderdale, entre el Inter Miami y uno entre el Vancouver y el San Diego.

Allende selló un triplete, y Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia anotaron un gol cada uno para tumbar al New York City, cuya única diana llevó la firma de Justin Haak.