Expulsión en Boca Juniors vs. River Plate, al minuto 9; Lucas Martínez Quarta vio la roja

Boca Juniors vs River Plate comenzó accidentado para el equipo ‘millonario’, por la expulsión tempranera de Lucas Martínez Quarta, por una falta cuando apenas iban 7 minutos de juego.
El VAR le avisó al juez central para que revisara la acción en la que el defensor central tumbó a Miguel Merentiel, cuando se dirigía al arco rival.
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Al minuto 9, se mostró la tarjeta roja para Lucas Martínez Quarta, quien dejó con diez jugadores a River Plate, e hizo que el técnico Leo Ponzio tuviera que hacer un cambio obligado. Sacó a Lucas Beltrán y entró Lautaro Rivero.
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Acá la expulsión de Lucas Martínez Quarta en Boca Juniors vs River Plate:
¡LUCAS MARTÍNEZ QUARTA VIO LA ROJA Y RIVER SE QUEDA CON UNO MENOS EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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