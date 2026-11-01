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Gol Caracol  / Expulsión en Boca Juniors vs. River Plate, al minuto 9; Lucas Martínez Quarta vio la roja

Expulsión en Boca Juniors vs. River Plate, al minuto 9; Lucas Martínez Quarta vio la roja

El defensor Lucas Martínez Quarta realizó una falta, hubo llamado del VAR y luego el árbitro no dudó en ‘mandarlo a las duchas’, en el tramo inicial del clásico argentino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Lucas Martínez Quarta Boca Juniors vs River Plate
Lucas Martínez Quarta expulsado en Boca Juniors vs River Plate
AFP

Boca Juniors vs River Plate comenzó accidentado para el equipo ‘millonario’, por la expulsión tempranera de Lucas Martínez Quarta, por una falta cuando apenas iban 7 minutos de juego.

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El VAR le avisó al juez central para que revisara la acción en la que el defensor central tumbó a Miguel Merentiel, cuando se dirigía al arco rival.

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Al minuto 9, se mostró la tarjeta roja para Lucas Martínez Quarta, quien dejó con diez jugadores a River Plate, e hizo que el técnico Leo Ponzio tuviera que hacer un cambio obligado. Sacó a Lucas Beltrán y entró Lautaro Rivero.

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Acá la expulsión de Lucas Martínez Quarta en Boca Juniors vs River Plate:

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