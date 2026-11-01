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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Asistencia de Sebastián Villa en Boca Juniors vs River Plate; gol de Lautaro Di Lollo

Asistencia de Sebastián Villa en Boca Juniors vs River Plate; gol de Lautaro Di Lollo

El atacante colombiano Sebastián Villa fue sorpresa en la titular de Boca Juniors, pero respondió con asistencia para el 1-0 en el clásico contra River Plate.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
AFP

Boca Juniors rompió el cero en el marcador al minuto 27, en el clásico contra River Plate en el estadio de La Bombonera, todo gracias al gol de Lautaro Di Lollo, y en el que participó el colombiano Sebastián Villa.

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El atacante antioqueño tomó la responsabilidad de cobrar el tiro de esquina, y con una pelota bien puesta al centro del área, encontró a su compañero, quien de cabeza venció el arco rival, para el 1-0 en el marcador a favor de los 'xeneizes'.

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Acá el gol de Lautaro Di Lollo, con asistencia de Sebastián Villa, en Boca Juniors vs River Plate:

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