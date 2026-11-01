Asistencia de Sebastián Villa en Boca Juniors vs River Plate; gol de Lautaro Di Lollo

Boca Juniors rompió el cero en el marcador al minuto 27, en el clásico contra River Plate en el estadio de La Bombonera, todo gracias al gol de Lautaro Di Lollo, y en el que participó el colombiano Sebastián Villa.
El atacante antioqueño tomó la responsabilidad de cobrar el tiro de esquina, y con una pelota bien puesta al centro del área, encontró a su compañero, quien de cabeza venció el arco rival, para el 1-0 en el marcador a favor de los 'xeneizes'.
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Acá el gol de Lautaro Di Lollo, con asistencia de Sebastián Villa, en Boca Juniors vs River Plate:
¡EL DEFENSOR DE LOS GOLES IMPORTANTES! LAUTARO DI LOLLO CONECTÓ EL CABEZAZO Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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