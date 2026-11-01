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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cagliari, que no tuvo a Yerry Mina, perdió en su visita a la Lazio: 2-1 por la Serie A

Cagliari, que no tuvo a Yerry Mina, perdió en su visita a la Lazio: 2-1 por la Serie A

El defensor colombiano fue suplente en la derrota del Cagliari frente a la Lazio, en partido válido por la décima jornada del fútbol italiano.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Cagliari perdió en su visita a la Lazio por la Serie A.
Cagliari perdió en su visita a la Lazio por la Serie A.
Foto: AFP

Lazio se situó líder en solitario de la Serie A este domingo, tras vencer por 2-1 al Cagliari, en un encuentro en el que tuvo que remontar el tanto inicial de los visitantes para prolongar su buen momento de forma. En el conjunto de la isla de Cerdeña fue suplente el defensor colombiano,Yerry Mina.

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El conjunto sardo se adelantó en el minuto 20 por medio de M’Bala Nzola, que culminó una acción iniciada por Fadera con un pase atrás dentro del área.

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La reacción del Lazio no tardó en llegar y el danés Gustav Isaksen restableció la igualdad en el minuto 37 con un disparo desde la frontal tras una combinación entre Tijjani Noslin y Kenneth Taylor.

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Tras una primera parte en la que el Cagliari también dispuso de oportunidades, la Lazio intensificó su presión después del descanso en busca de un triunfo que le permitiera quedarse solo en cabeza.

Lazio se impuso a Cagliari en partido por la Serie A.
Lazio se impuso a Cagliari en partido por la Serie A.
Foto: AFP

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El equipo romano generó varias ocasiones, con Taylor y Provstgaard como protagonistas, aunque le costó encontrar el camino hacia la portería defendida por Elia Caprile.

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La insistencia local encontró premio en el minuto 83, cuando Andrea Pinamonti remató de cabeza un pase del español Alfonso Pedraza para culminar la remontada.

El tanto de Pinamonti permitió al Lazio defender su ventaja en los últimos minutos y sumar tres puntos importantes en su lucha por mantenerse en lo más alto de la Serie A y firmar nueve victorias y un empate.

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Otros resultados de la jornada:

Por su parte, el Como (4º) continúa a cinco puntos de la cabeza tras su triunfo en el primer turno del domingo contra el colista Unione Venezia por 1-0, gracias a un tanto de penal de su capitán, francés Lucas Da Cunha.

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Es el quinto triunfo consecutivo para el equipo lombardo que entrena el español Cesc Fábregas, entre todas las competiciones.

El Frosinone, recién ascendido, sigue sorprendiendo en este inicio de curso y es sexto después de ganar 2-0 al Torino (10º).

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