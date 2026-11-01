Yan Diomande, todo un especialista en golazos para Real Madrid: vea su tanto a Racing de Santander

Yan Diomande se ha convertido en todo un especialista en marcar golazos para Real Madrid. Esta vez, el delantero marfileño dejó su sello en el partido que los 'merengues' enfrentaron al Racing de Santander por la Liga de España.

Así como fue como al minuto 36, Diomande aprovechó un rechazo de la zaga rival previo a un córner, y tras el pique de la pelota, sacó un potente remate, imposible para el golero de Racing de Santander. El 0-3 parcial se subió en el tablero.

Vea acá el golazo de Yan Diomonde, en Racing de Santander vs. Real Madrid:

¡¡QUÉ GOLAZO ACABA DE HACER DIOMANDE!!



El marfileño metió el bombazo de volea para el 3-0 de Real Madrid contra Racing de Santander.#LaLigaEnDSPORTS#RacingRealMadrid pic.twitter.com/652jstzrPV — DSPORTS (@DSports) November 1, 2026