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Gol Caracol  / Yan Diomande, todo un especialista en golazos para Real Madrid: vea su tanto a Racing de Santander

Yan Diomande, todo un especialista en golazos para Real Madrid: vea su tanto a Racing de Santander

El marfileño convirtió un verdadero golazo para el Real Madrid, que este domingo visitó el campo de juego de El Sardinero para enfrentar a Racing de Santander. ¡Aspi fue el tanto de Yan Diomande!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Yan Diomande marcó un golazo con Real Madrid frente a Racing de Santander.
Yan Diomande marcó un golazo con Real Madrid frente a Racing de Santander.
Foto: AFP

Yan Diomande se ha convertido en todo un especialista en marcar golazos para Real Madrid. Esta vez, el delantero marfileño dejó su sello en el partido que los 'merengues' enfrentaron al Racing de Santander por la Liga de España.

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Así como fue como al minuto 36, Diomande aprovechó un rechazo de la zaga rival previo a un córner, y tras el pique de la pelota, sacó un potente remate, imposible para el golero de Racing de Santander. El 0-3 parcial se subió en el tablero.

Vea acá el golazo de Yan Diomonde, en Racing de Santander vs. Real Madrid:

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