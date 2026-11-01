Kylian Mbappé lideró el triunfo del Real Madrid 0-3 sobre Racing de Santander por Liga

Kylian Mbappé dejó atrás una semana convulsa, al anotar un gol de penalti que ayudó al Real Madrida imponerse por 0-3 en su visita al Racing de Santander, este domingo.

El delantero francés perdió por un estrecho margen el Balón de Oro ante Harry Kane (del Bayern Múnich) el pasado lunes y, posteriormente, tuvo que ofrecer disculpas tras la tormenta desatada en redes sociales a raíz de un video en el que bromeaba sobre el antiguo líder chino Mao Zedong.

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Debido a las repercusiones de la polémica, el partido del Real Madrid, así como otros encuentros del fútbol español de este fin de semana, no fue transmitido por la televisión estatal china.

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Jude Bellingham y Yan Diomande también vieron portería para mantener al Madrid en la tercera posición, a tres puntos del líder Barcelona, que el sábado goleó 6-1 al Alavés.



Yan Diomande marcó un golazo con Real Madrid frente a Racing de Santander. Foto: AFP

El equipo dirigido por José Mourinho suma seis victorias consecutivas en todas las competiciones y se sitúa a un punto del Atlético de Madrid, su rival de la capital, que venció 2-0 al Levante.

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Mbappé provocó un riguroso penalti al caer tras un leve choque con Matteo Prati, y convirtió desde los once metros para adelantar al Madrid en el estadio El Sardinero al minuto 11.

El Madrid mantuvo el control del encuentro y un preciso pase de Arda Güler dejó a Bellingham perfilado hacia el gol para marcar el segundo. El internacional inglés superó al guardameta y envió el balón a la red para firmar su gol número 50 desde su llegada al Madrid en 2023.

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Güler desperdició una buena oportunidad para el tercero tras una asistencia de Mbappé, antes de que Diomande, el fichaje récord del Madrid, soltara un potente remate desde el borde del área para batir el arco rival.

Los locales iniciaron bien la segunda mitad, replegando al Madrid, lo que provocó el enojo de Mourinho, quien recriminó a sus jugadores desde la banda.

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El conjunto 'merengue' recuperó el dominio y generó varias ocasiones más: Mbappé estrelló un balón en el poste y el portero del Racing, Julen Agirrezabala, le negó el gol a Bellingham.

El Racing dispuso de un penalti a favor por mano de Aurélien Tchouaméni dentro del área, pero la sanción fue anulada tras la revisión del VAR.

Real Madrid le ganó a Racing de Santander por la Liga de España. Foto: AFP

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En el tiempo añadido, a Bellingham le anularon un segundo gol por fuera de juego previo, mientras que un disparo lejano de Endrick se marchó rozando el poste.

El Racing, 16º en la tabla y de regreso a LaLiga tras 14 temporadas, encajó su primera derrota como local de la campaña.

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Más temprano, el Sevilla (6º) cayó 3-1 en su visita al Getafe, que escaló a la zona media. Más tarde este domingo, el Athletic Club recibe a la Real Sociedad en el clásico vasco y el Valencia visita al Elche.