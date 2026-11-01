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Gol Caracol  / José Mourinho, autocrítico pese a goleada del Real Madrid: "Deberíamos marcar más"

José Mourinho, autocrítico pese a goleada del Real Madrid: "Deberíamos marcar más"

Pese a la contundente victoria por 0-3 frente al Racing de Santander en El Sardinero, José Mourinho no se mostró del todo satisfecho con el rendimiento de su equipo de cara a puerta.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2026
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José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Foto: AFP

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, dijo este domingo, tras la victoria en El Sardinero sobre el Racing de Santander (0-3), que su equipo debería "marcar más goles" con las ocasiones que tiene.

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"He visto a gente muy comprometida, el equipo está creciendo y, en mi opinión, deberíamos marcar más goles con las ocasiones que tenemos", dijo el portugués

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Asimismo, el señaló que su equipo "ha ido creciendo progresivamente estos cuatro meses", ya que él mismo entiende "cosas que no entendía el primer día", así como los jugadores "entienden mejor" el carácter del portugués. "Hay buena empatía entrenador-jugador", apostilló.

Real Madrid le ganó a Racing de Santander por la Liga de España.
Real Madrid le ganó a Racing de Santander por la Liga de España.
Foto: AFP

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Sobre el esfuerzo sin balón de sus jugadores de ataque, Mourinho, quien también vio a Kylian Mbappé "hacer la presión", consideró que muchos de sus futbolistas "tienen aptitudes físicas y tácticas para el trabajo defensivo".

"Cuando los jugadores ofensivos hacen un trabajo defensivo mandan un mensaje al equipo", añadió.

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Mourinho cree que el penalti que el colegiado señaló en contra del Real Madrid por mano de Tchouaméni, y que luego anuló con previa visita al VAR, fue una decisión "acertada".

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Acerca de El Sardinero, que protestó la decisión, el portugués destacó: "Ellos (los aficionados) protestan todo, es un estadio que me gusta mucho, una afición que me gusta mucho, tiene este carácter, este modo de jugar el partido, no se limitan a venir al cine o a ver un espectáculo, vienen a participar, a jugar y hacen un clima muy difícil para el adversario".

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