Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ExReal Madrid se confesó; "ahora soy más taxista que futbolista, mi vida es bastante sencilla"

ExReal Madrid se confesó; "ahora soy más taxista que futbolista, mi vida es bastante sencilla"

El belga Eden Hazard contó sobre su vida actual, tras el retiro del fútbol, y luego de varios años de poco protagonismo en el Real Madrid. Se refirió, además, a lo que piensa a futuro.

Por: EFE
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Eden Hazard Vinícius y Karim Benzema Real Madrid
Eden Hazard, Vinícius y Karim Benzema en el Real Madrid - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad