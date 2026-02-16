Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Contundente mensaje para colombiano que es estrella en Argentina; "no se puede dormir"

Contundente mensaje para colombiano que es estrella en Argentina; "no se puede dormir"

Con chances de salir, Edwuin Cetré tuvo minutos en el clásico de La Plata, entre Estudiantes y Gimnasia, y recibió el respaldo de su entrenador, que confía en que si se queda esté en condiciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, en un partido de la Liga de Argentina
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, en un partido de la Liga de Argentina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad