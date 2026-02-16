Contundente mensaje para colombiano que es estrella en Argentina; "no se puede dormir"

Edwuin Cetré estuvo a nada de ser nuevo jugador de Athletico Paranaense y recientemente tuvo negociaciones con Boca Juniors, lo que lo hizo estar lejos de las canchas en el arranque del campeonato argentino con Estudiantes. Pero el domingo sumó unos minutos más en este 2026, en nada más y nada menos que el clásico de La Plata contra Gimnasia, que finalizó en empate 0-0.

Y en medio de una posible salida del equipo donde se ha convertido en referente, y con rumores de un problema en una pasada lesión en una rodilla, desde el elenco 'pincha' mostraron el respaldo para el colombiano, especialmente su director técnico, Eduardo Domínguez, quien habló sobre la actualidad del exMedellín.



Mensaje para Edwuin Cetré en Argentina

El DT de Estudiantes de La Plata decidió hablar sin problema de la oportunidad que le dio al colombiano de sumar minutos en el clásico y contar cómo está desde lo personal, en días duros de su carrera. "Es normal que se le vaya la cabeza. Tuvo altibajos, días que estuvo bien y días que estuvo para abajo, pero el grupo lo acobijó, la institución y el hincha también", confesó el experimentado timonel en rueda de prensa.

Pero no se quedó ahí, Domínguez se refirió a la decisión que tomó de que Edwuin Cetré jugara contra Gimnasia, ya que para él "qué mejor manera hay de agradecerle todo lo que hizo por nosotros, cuando fue determinante en este tipo de partidos el año pasado"; agregando que en su concepto "darle una muestra de apoyo es mostrar que juegue, que está apto para jugar, que está listo", ya que viene entrenando con normalidad a pesar de su frustrado fichaje por Athletico Paranaense, a pesar de llegar a Brasil y estar listo para un nuevo reto, y ahora recientemente con la información de que no estaba apto médicamente y físicamente para jugar con Boca Juniors, en Argentina.

Edwuin Cetré, delantero colombiano, se lamenta en un partido de Estudiantes de La Plata AFP

Eso sí, el técnico de Estudiantes de La Plata más allá de su respaldo al colombiano, también le envió un mensaje contundente para que se prepare en caso de que permanezca en el equipo, ya que es pieza clave y deberá recuperar su confianza en todos los aspectos. "Es uno de los más desequilibrantes del fútbol argentino. Tenerlo con nosotros nos va a elevar. Si se queda, no se puede dormir en lo que hizo. Tiene que buscar la mejoría constante", cerró diciendo el DT del 'pincha' sobre el presente de Cetré.