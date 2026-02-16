Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Terrible patada contra Neymar en su regreso de lesión con Santos; video causa comentarios

Terrible patada contra Neymar en su regreso de lesión con Santos; video causa comentarios

Tras recuperarse de una cirugía de rodilla, el astro brasileño Neymar volvió a las canchas pero fue víctima de la pierna fuerte de los rivales, algo que sorprendió a pocos meses del Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Neymar Santos
Neymar, figura de Brasil y del Santos - Foto:
Santos Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad