A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Ecuador, en Sudamericano femenino Sub-20

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Ecuador, en Sudamericano femenino Sub-20

Inicia el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 de la Conmebol y nuestra Selección Colombia quiere dar el primer paso para acercarse al Mundial y pelear por el título del torneo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de feb, 2026
Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20
Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 - Foto:
FCF

