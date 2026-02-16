A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Ecuador, en Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia arranca una nueva etapa en el Sudamericano femenino Sub-20 2026. Tras una buena fase de grupos en la que cerró como líder del grupo A, con tres goles a favor, cero en contra e invicta, la 'tricolor' deberá mantener ese nivel en el hexagonal final que inicia este lunes 16 de febrero, enfrentando a Ecuador, en la fecha 1 de esta ronda definitiva del torneo internacional.

Por eso, las miradas se ponen sobre el técnico Carlos Paniagua y sus jugadoras, que buscarán ser protagonistas contra rivales fuertes, pensando principalmente en uno de los cupos para el Mundial de la categoría, que se jugará en Polonia, este mismo año.



A qué hora juega hoy la Selección Colombia vs Ecuador, Sudamericano femenino Sub-20:

Fecha: lunes 16 de febrero de 2026

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Cafem (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).

Luisa Agudelo, capitán de la Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: Conmebol

Los rivales a vencer por la Selección Colombia en este hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 serán Ecuador, Paraguay, Venezuela, Argentina y Brasil, pensando en dar la pelea por el título del torneo de Conmebol, pero de igual manera conseguir el cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en el mes de septiembre, en Polonia, en el presente año, y de esa manera seguir participando de certámenes orbitales en los que ya ha sido protagonista.

Para el duelo de este lunes frente a Ecuador, el técnico Carlos Paniagua volverá a tener a disposición y en plenitud de condiciones a la que viene siendo su figura principal, la delantera Maithé López, que se ha reportado con dos goles. El primero para el triunfo 1-0 sobre Venezuela, y otro en el 2-0 contra Uruguay. Además, tendrá la compañía de otras de las futbolistas destacadas de la 'tricolor' como Mariana Silva, Isabella Díaz, Juana Ortegón, Luisa Agudelo, entre otras más.



Todos los partidos de la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20, los podrá disfrutar EN VIVO con el sello de Gol Caracol, y también en nuestras plataformas digitales como Ditu y en el siguiente link https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos en el portal web de Gol Caracol.

La Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrenta a Ecuador en primera fecha del hexagonal final del Sudamericano. X de @FCFSeleccionCol

Acá los partidos de la Selección Colombia en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Colombia vs Ecuador - lunes 16 de febrero

Hora: 8:00 p.m.

Colombia vs Brasil - jueves 19 de febrero

Hora: 6:00 p.m.

Colombia vs Paraguay - domingo 22 de febrero

Hora: 8:00 p.m.

Colombia vs Venezuela - miércoles 25 de febrero

Hora: 6:00 p.m.

Colombia vs Argentina - sábado 28 de febrero

Hora: por definir