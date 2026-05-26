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Gol Caracol  / Falcao García quedó eliminado con Millonarios de Sudamericana, ¿fue su último juego en El Campín?

Falcao García quedó eliminado con Millonarios de Sudamericana, ¿fue su último juego en El Campín?

El 'Tigre', quien disputó más de media hora en cancha con el 'embajador'; poco o nada pudo hacer para evitar del adiós del azul en Copa Sudamericana.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de may, 2026
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Falcao García en duelo contra O'Higgins, por Sudamericana.
Falcao García en duelo contra O'Higgins, por Sudamericana.
Foto: AFP.

Este martes 26 de mayo, Radamel Falcao García tuvo acción en Copa Sudamericana, jugando más de treinta minutos en la derrota por 1-2 frente a O'Higgins; esto, en el duelo correspondiente a la sexta y última jornada del grupo C.

Y es que, después de estar en las canchas el pasado sábado frente a Boyacá Chicó, el ‘Tigre’ nuevamente quería volver a aparecer en El Campín, ante toda la afición ‘embajadora’ y el ambiente ‘albiazul’; antes de cerrar su ciclo en el equipo capitalino.

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Esto, teniendo en cuenta que Falcao no pudo estar en la mayor parte del semestre debido a las lesiones y problemas físicos que siempre lo persiguieron. Pero lo más importantes es que, a falta de semanas para culminar su contrato con los azules, todavía no hay luces de una posible renovación y , parece ser, que en esta oportunidad sí habría un adiós definitivo.

Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió una dura lesión en el partido contra América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026
Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió una dura lesión en el partido contra América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026
Getty Images

¿Este fue el último partido de Falcao García en El Campín?

Aunque no es un tema oficial, el pasado sábado Falcao habló de su futuro y, después del empate contra Boyacá Chicó, dejó claro que frente a los chilenos pudo haber sido su última aparición en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir. Yo creo que no depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos. Cuando tome alguna decisión en mi carrera, lo conocerán de mi parte, pero nada, por el momento estoy pensando en esto que estamos jugando”, indicó de entrada el ‘Tigre’ ante los medios de comunicación, en zona mixta.

Esto, enfatizando en el tema de los impuestos, que hacen muy costoso mantener a Falcao en el equipo ‘embajador’. Y justamente, por esta misma razón, el atacante de 40 años considera que la derrota 1-2 contra O’Higgins, fue su última aparición con Millonarios en El Campín.

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"Hasta el momento, podría ser. Ojalá que se puedan resolver algunas cosas, pero no depende de mí, ni de Millonarios, son cosas complejas. Igual, siempre hay soluciones. Por el momento (contra O’Higgins), sí sería mi último partido en Bogotá", sentenció el ‘Tigre’.

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