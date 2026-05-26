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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana, tras Millonarios 1-2 O'Higgins

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana, tras Millonarios 1-2 O'Higgins

Este martes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios perdió con O'Higgins y se despidió de la Copa Sudamericana 2026. ¡Duro golpe para los 'azules'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de may, 2026
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Millonarios vs. O'Higgins - Copa Sudamericana.
Millonarios vs. O'Higgins - Copa Sudamericana.
COLPRENSA.

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios cayó este martes 1-2 con O'Higgins y se quedó por fuera de la Copa Sudamericana 2026 en la fase de grupos. Los 'azules' terminaron en la tercera casilla y no les alcanzó para los playoff. Este resultado adversado, ante la mirada de sus hinchas en la ciudad de Bogotá.

Los chilenos tuvieron un primer tiempo de ensueño al ponerse en ventaja e irse 2-0 arriba al descanso. A los 7 minutos, Francisco González lanzó un centro al área y Bastián Yáñez apareció entre los dos centrales azules y anotó con su pierna izquierda.

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Los 'embajadores' intentaron reaccionar y la mejor opción fue un centro de Sebastián Valencia, la pelota cae al segundo palo y Sergio Mosquera totalmente erró, no impactó bien la pelota y la envió por encima. O'Higgins le apostaba al contrataque y encontró el segundo gol al 38' en un tiro de esquina. González cobró desde la derecha y Alan Robledo metió un cabezazo que Diego Novoa no pudo contener.

En la segunda parte, Millonarios se volcó al ataque y descontó al 54'. Pase al área de Jorge Cabezas y Rodrigo Contreras giró en su propio eje y remató de zurda.

En el otro partido, Sao Paulo superó 2-0 a Boston River, en el Morumbí. Los brasileños terminaron primeros en la zona.

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Tabla de posiciones del grupo C de la Copa Sudamericana 2026

#EquiposPJVEDDGGOLESPUNTOS
1São Paulo6330+56:112
2O'Higgins6312+28:610
3Millonarios622207:78
4Boston River6105-75:123
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