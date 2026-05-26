Christian Pulisic y Weston McKennie encabezan la lista de Estados Unidos para el Mundial 2026

Christian Pulisic, atacante del AC Milan, y Weston McKennie, centrocampista de la Juventus de Turín, encabezan la lista de una Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino que disputará el Mundial 2026 como coanfitriona junto con México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El técnico argentino oficializó su lista este martes en Nueva York, con Christian Pulisic y Weston McKennie como principales figuras del equipo estadounidense, que jugará una Copa del Mundo en casa por segunda vez después de 1994.

Otros jugadores destacados que completan la lista son el exblaugrana Sergiño Dest, el centrocampista del Bournemouth Tyler Adams; el joven Gio Reyna, actual jugador del Borussia Monchengaldbach y Tim Weah, hijo del histórico delantero George Weah, único futbolista africano Balón de Oro.

Lista completa:



Porteros: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner.

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Defensas: Alex Freema, Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Mark McKenzie, Max Arfsten, Sergiño Dest, Tim Ream, Miles Robinson, Joe Scally.

Centrocampistas: Brenden Aaronson, Cristian Roldan, Gio Reyna, Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie.

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Atacantes: Alejandro Zendejas, Christian Pulisic, Folarin Balogun, Haji Wright, Ricardo Pepi, Tim Weah.

La presentacion de la lista, bajo el nombre de 'roster reveal', se celebró en la popular azotea del pier 17 en el 'Downtown' de Manhattan, donde miles de aficionados disfrutaron de un soleado mediodía a menos de un mes para el pistoletazo de salida del Mundial en un evento con regalos, comida, música y ambiente festivo.

"No creo que vaya a los partidos de EE. UU. porque los precios están muy altos. Pero iré al estadio Azteca de Ciudad de México a ver las rondas de dieciseisavos y octavos de final", expresó Jaime Marzana, mexicano que vive en Nueva York.

"Cuando vi que el tren -al estadio MetLife de la sede Nueva York/Nueva Jersey- iba a costar 150 dólares, me desanimé. Ir en carro al estadio es un caos, y en autobús también lo debe ser. Esta vez decidí mejor verlo por televisión y esperar a ir a México", agregó.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la semana pasada una lotería de hasta 1.000 entradas a 50 dólares cada una para ir a ver los distintos partidos que se juegan en el estadio metLife, con trasporte incluido.

Varios aficionados seguirán atentos los resultados de las rifas que se publican el 3 de junio, con un límite de hasta 300.000 aplicaciones a la lotería en los seis días que está abierta.

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"Cada vez que me acuerdo de la lotería, ya está cerrada", apuntó el mexicano con tono distendido, que se reafirmó en intentar entrar en una rifa que recibe un máximo de 50.000 aplicaciones al día hasta el 30 de mayo.

Estados Unidos es la selección cabeza de serie del grupo D, y jugará contra Paraguay, Australia y Turquía.

"En el fútbol cualquier cosa puede pasar. Espero que EE. UU. pueda avanzar hasta octavos o cuartos de final", pronosticó Marlon Corales, neoyorquino de padre ecuatoriano y madre colombiana.

Otros son más optimistas: "¡Vamos a ser el equipo sorpresa con Christian Pulisic, el capitán América!", exclamó Carlos Casadilla, venezolano residente en la Gran Manzana.

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La selección dirigida por Pochettino disputará un amistoso contra Senegal el 31 de mayo en Charlotte (Carolina del Norte) y otro contra Alemania el 6 de junio en Chigago (Illinois), antes de viajar hasta Irvine (California), donde la selección estadounidense tendrá su campamento base.

EE. UU. debutará en el Mundial el 12 de junio en el estadio SoFi de la sede de Los Angeles contra Paraguay, disputará su segundo partido ante Australia el 19 de junio en el Lumen Field de la sede de Seattle y cerrará la fase de grupos ante Turquía el 25 de junio otra vez en el estadio SoFi de California.