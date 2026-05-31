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Gol Caracol  / Federico Valverde y Fernando Muslera comandan la lista de 26 convocados de Uruguay al Mundial 2026

Federico Valverde y Fernando Muslera comandan la lista de 26 convocados de Uruguay al Mundial 2026

Este domingo, a 11 del Mundial 2026, el DT Marcelo Bielsa y la Selección de Uruguay revelaron los nombres de los jugadores que viajarán a la cita orbital en Estados Unidos, Canadá y México.

Por: EFE
Actualizado: 31 de may, 2026
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Festejo de Federico Valverde, jugador de la Selección de Uruguay.
Festejo de Federico Valverde, jugador de la Selección de Uruguay.
AFP

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde encabeza la lista de veintiséis convocados por el seleccionador Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en el Mundial 2026 que iniciará dentro del Grupo H junto a España, Arabia Saudí y Cabo Verde.

El central de Barcelona Ronald Araujo y el de Atlético de Madrid José María Giménez también forman parte de la primera convocatoria que no cuenta con el delantero Luis Suárez desde que la Celeste retornó en Sudáfrica 2010 a las Copas del Mundo.

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Otros futbolistas destacados que aparecen son el lateral Mathías Olivera y los centrocampistas rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Manuel Ugarte, así como también el atacante Darwin Núñez.

Mientras tanto, el portero Fernando Muslera, quien en el año 2024 había dejado la selección y en 2026 retornó a defenderla, jugará su quinto Mundial y de esta forma se convertirá en el uruguayo con más participaciones en torneos de este tipo.

Atrás quedarán con cuatro Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, mientras que Giménez llegará a la cuarta en esta oportunidad.

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Para su tercer Mundial como entrenador y su primero al frente de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa optó por una lista con ocho defensores, doce centrocampistas y extremos y tres centroatacantes.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

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Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

Durante su estancia en la Copa del Mundo, la Celeste se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Lista de convocados de Uruguay para el Mundial:

Porteros: Santiago Mele (Monterrey-MEX), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata-ARG) y Sergio Rochet (Internacional-BRA).

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Defensas: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Matías Viña (River Plate-ARG) y Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA).

Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Rodrigo Zalazar (Braga-POR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG) y Federico Valverde (Real Madrid-ESP).

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Delanteros: Rodrigo Aguirre (América-MEX), Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA) y Federico Viñas (Real Oviedo-ESP).

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