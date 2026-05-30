Kevin Viveros no para de marcar con Paranaense, y en Brasil valoran su perseverancia y precisión

Kevin Viveros volvió a ser importante con Athletico Paranaense. El oriundo de Buenaventura marcó el gol con que su equipo se impuso este sábado 1-0 al Mirassol, en una nueva jornada del Brasileirao.

Dicha anotación en el Ligga Arena, de la ciudad de Curitiba, le permitió al delantero colombiano llegar a las 11 celebraciones en el presente campeonato, en 17 partidos disputados, liderando así la tabla de artilleros.

Finalizado el compromiso de la jornada 18, en los medios deportivos de Brasil salieron las habituales calificaciones para los protagonistas del duelo Paranaense vs. Mirassol, y Kevin Viveros, salió muy bien puntuado.



Kevin Viveros le dio el triunfo al Athletico Paranaense sobre Mirassol. Foto tomada del X de @AthleticoPR

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"Durante el partido, le costó ser efectivo en esa zona, pero cuando recibió el pase adecuado, demostró su precisión y marcó el único gol del encuentro. Su perseverancia fue digna de mención", se leyó en la reseña de la página web del diario 'Globo Esporte'.

En cuanto a su calificación, al exjugador de Atlético Nacional le otorgaron un 8.5 sobre 10, mientras que los fanáticos del 'furacão' lo premiaron con 9.1.

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A su vez, el atacante de 26 años fue elegido como la figura del compromiso: "Uh, terror, Viveros es matador", escribieron en la cuenta en X del Athletico Paranaense.

¿Cómo quedó el Athletico Paranaense en el Brasileirao?

Los dirigidos por Odair Hellmann escalaron a la tercera plaza del campeonato brasileño, luego de la victoria por 1-0 sobre el Mirassol, gracias a un gol del colombiano Kevin Viveros, máximo anotador del campeonato con 11 dianas.

La jornada número 18 del Brasileirao se completará este domingo, destacando el partido entre el líder Palmeiras y el colista Chapecoense y la visita del Fluminense al Cruzeiro.

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Voces de los protagonistas

"La unidad es lo que nos ha traído hasta aquí. Todavía no hemos ganado nada, no tenemos un título, nos queda un largo camino por recorrer, pero seamos honestos: es un gran trabajo. No nos engañemos. Es un gran trabajo de todos. Todos lograron sumar estos 30 puntos, ahora es momento de descansar y volver al trabajo", esas fueron las palabras de Odair Hellmann, técnico del Athletico Parananese en rueda de prensa.

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Ahora, en Brasil se viene la pausa en el Brasileirao a causa del Mundial 2026, pero Hellmann prometió trabajo pese al receso.

"Son dos meses sin fútbol, el campeonato cambia, es un campeonato diferente. Los equipos jugarán amistosos, nosotros jugaremos amistosos, pero se necesita tiempo para recuperar el ritmo. Así que tenemos que estar muy atentos a eso, hacer una gran pretemporada y empezar bien la reanudación, porque la segunda mitad del campeonato es mucho más difícil", añadió.