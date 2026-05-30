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Gol Caracol  / Ecuador sigue con su preparación para el Mundial; venció 2-1 a Arabia Saudita en duelo de fogueo

Ecuador sigue con su preparación para el Mundial; venció 2-1 a Arabia Saudita en duelo de fogueo

Sin sus estrellas en cancha, Ecuador ofreció un juego rápido y entretenido frente al combinado de Arabia Saudita, en un compromiso preparatorio jugado en el Red Bull Arena, en Estados Unidos.

Por: AFP
Actualizado: 30 de may, 2026
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Ecuador le ganó a Arabia Saudita en partido preparatorio rumbo al Mundial 2026.
Ecuador le ganó a Arabia Saudita en partido preparatorio rumbo al Mundial 2026.
Foto: AFP

Ecuador venció este sábado 2-1 a Arabia Saudita con un equipo conformado en su mayoría por suplentes, en su penúltima prueba antes del Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

La 'tri' se refugió en los primeros minutos, pero reaccionó pronto ante un rival que dejó ver sus debilidades en defensa.

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Sin sus estrellas en cancha, Ecuador ofreció un juego rápido, entretenido y con varias oportunidades de gol en el estadio Red Bull Arena, en Estados Unidos.

Jackson Porozo, en su noveno partido con el combinado nacional, peinó la pelota tras un tiro libre de John Yeboah y anotó el 1-0 para los tricolores en el minuto 35.

El segundo tanto atravesó la valla de Arabia Saudita en el minuto 51. Nuevamente Yeboah se encargó de acomodar la pelota y Anthony Valencia, sentenció el 2-0 para Ecuador.

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Este fue el primer gol de Valencia, de 22 años, con la camiseta de Ecuador.

Ecuador le ganó a Arabia Saudita en partido preparatorio rumbo al Mundial 2026.
Ecuador le ganó a Arabia Saudita en partido preparatorio rumbo al Mundial 2026.
Foto: AFP

Arabia Saudita descontó en el minuto 86 con un gol de Sultan Mandash, que había ingresado en el 61.

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Yeboah, del Venezia de Italia, se alzó como la figura del partido por su habilidad para leer las jugadas y distribuir la pelota con precisión.

Ahora, la Selección Ecuador jugará el próximo 7 de junio su último duelo de fogueo contra Guatemala.

Alineaciones:

Selección Ecuador: Moisés Ramírez - Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán (Fricio Caicedo,90), José Hurtado (Angelo Preciado, 45) - Darwin Guagua (Jordi Alcívar, 45), Denil Castillo (Yaimar Medina, 77), Anthony Valencia, John Yeboah (Kendry Páez, 64) - Jordy Caicedo (Kevin Rodríguez, 45) y Nilson Angulo (John Mercado, 64).
DT: Sebastián Beccacece.

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Selección Arabia Saudita: Mohammed Alowais, Nawaf Buwashl, Moteb Alharbi (Hassan Kadesh, 83), Abdulelah Alamri (Ali Lawgami, 45), Hassan Altambakti, Abdullah Alkhaibari (Nasser Al-Dawsari, 45), Mohamed Kanno (72), Salem Aldawsari (Khalid Al-Ghannam,74), Mohammed Abu Alshamat (Sultan Mandash, 61), Musab Aljuwayr (Saleh Aboulshamat, 74) , Feras Albrikan (Abdullah Al-Hamdan, 73).
DT: Georgios Donis.

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