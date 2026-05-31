Partidos EN VIVO HOY 31 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario futbolero para este día indica acción en la Copa de Argentina, en el Brasileirao, y una serie de partidos preparatorios de cara al Mundial 2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 31 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, domingo 31 de mayo del 2026:
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