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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 31 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 31 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 31 de mayo, con buenos duelos preparatorios de cara al Mundial 2026, Copa de Argentina y el Brasileirao. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de may, 2026
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La Selección Alemania jugará contra Finlandia en duelo de preparación.
La Selección Alemania jugará contra Finlandia en duelo de preparación.
Foto: AFP

El calendario futbolero para este día indica acción en la Copa de Argentina, en el Brasileirao, y una serie de partidos preparatorios de cara al Mundial 2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 31 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Andés Llinás, defensor de Millonarios.
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Partidos EN VIVO HOY, domingo 31 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
Suiza vs. Jordania8:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN
China vs. Arabia Saudita8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
Brighton Femenino vs. Manchester City Femenino9:00 a.m. - Women´s FA Cup - Disney+ Premium, ESPN 7
R.D Congo vs. Túnez11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
Estudiantes de la Plata vs. Rosario Central1:30 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
Alemania vs. Finlandia1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN
Palmeiras vs. Chapecoense-SC2:00 p.m. - Serie A Brasil - Fanatiz, Win
Estados Unidos vs. Senegal2:30 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Racing Avellaneda vs. Defensa y Justicia5:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
Cruzeiro vs. Fluminense6:30 p.m. - Serie A Brasil - Fanatiz, Win
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