Partidos EN VIVO HOY 31 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

El calendario futbolero para este día indica acción en la Copa de Argentina, en el Brasileirao, y una serie de partidos preparatorios de cara al Mundial 2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 31 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 31 de mayo del 2026:

Equipos Hora/Canal Suiza vs. Jordania 8:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN China vs. Arabia Saudita 8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win Brighton Femenino vs. Manchester City Femenino 9:00 a.m. - Women´s FA Cup - Disney+ Premium, ESPN 7

R.D Congo vs. Túnez 11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win Estudiantes de la Plata vs. Rosario Central 1:30 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional Alemania vs. Finlandia 1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN Palmeiras vs. Chapecoense-SC 2:00 p.m. - Serie A Brasil - Fanatiz, Win Estados Unidos vs. Senegal 2:30 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium Racing Avellaneda vs. Defensa y Justicia 5:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional Cruzeiro vs. Fluminense 6:30 p.m. - Serie A Brasil - Fanatiz, Win