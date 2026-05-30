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Gol Caracol  / Brasil reveló sus dorsales para el Mundial 2026, el número que usará Neymar impondrá un récord

Brasil reveló sus dorsales para el Mundial 2026, el número que usará Neymar impondrá un récord

Los dirigidos por Carlo Ancelotti hacen parte del grupo C y su debut en el Mundial 2026 será el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey. ¡Acá los números de las figuras de Brasil!

Por: EFE
Actualizado: 30 de may, 2026
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Brasil se alista para el Mundial 2026.
Brasil se alista para el Mundial 2026.
Fotos: AFP

La Selección Brasil anunció este sábado los dorsales que llevarán los 26 convocados por el técnico Carlo Ancelotti durante el Mundial 2026, entre ellos Vinícius con el 7, Raphinha con el 11 y Neymar con el 10, igualando una marca de Pelé.

Matheus Cunha, delantero del Manchester United, lucirá el número 9 que llevó a la espalda Ronaldo Nazário, mientras que la joven promesa del Real Madrid, Endrick, jugará con el 19.

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Colombianos en el exterior

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La Selección Brasil enfrenta a Panamá en partido preparatorio para el Mundail 2026.
Gol Caracol

Brasil enfrenta a Panamá en duelo preparatario, muy atento a la evolución de Neymar

Sin mayores sorpresas, Marquinhos, capitán de la 'canarinha', continuará con el 4; y Casemiro, hombre de confianza de Carlo Ancelotti, será el 5.

La Selección Brasil enfrenta a Panamá en partido preparatorio para el Mundail 2026.
La Selección Brasil enfrenta a Panamá en partido preparatorio para el Mundail 2026.
Foto: AFP

Por su parte, Neymar, quien se recupera de una lesión de grado II en el gemelo derecho, asumirá de nuevo el 10 e igualará a Pelé al usar el mítico dorsal en cuatro Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El atacante del Santos no juega con la absoluta desde octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad en la rodilla con la camiseta del equipo nacional.

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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) divulgó la numeración de sus jugadores con un video de animación que empieza con la frase: "Todo brasileño ya nace heredero del mayor reinado del fútbol", en alusión a las cinco Copas del Mundo que atesora el país y que, por el momento, nadie ha conseguido igualar.

La selección brasileña ya está concentrada y disputará dos amistosos antes de iniciar su andadura en el Mundial 2026, que empieza en junio.

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El primero será este domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y ya el 6 de junio jugará con Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.).

La pentacampeona del mundo disputará en Estados Unidos toda la primera fase del torneo.

Debutará en el grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

Luis Javier Suárez
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