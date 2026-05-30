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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Llinás y una carta abierta por mal semestre de Millonarios; "no estuvimos a la altura"

Andrés Llinás y una carta abierta por mal semestre de Millonarios; "no estuvimos a la altura"

El defensor de Millonarios escribió unas sentidas palabras hacia la afición azul y prometió esfuerzo y trabajo para la segunda parte del 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de may, 2026
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Andés Llinás, defensor de Millonarios.
Andés Llinás, defensor de Millonarios.
Foto: AFP

Millonarios tuvo un primer semestre del 2026 bastante gris; no logró los objetivos planteados. Los dirigidos por Fabián Bustos no clasificaron a las finales de la Liga BetPlay y quedaron eliminados de la Copa Sudamericana; esto desató, por supuesto, una ola de críticas por parte de su afición. Aunque hay que precisar que en la Copa Colombia han logrado un resultado positivo.

A consecuencia de que la campaña no fue la esperada, una de las figuras del conjunto 'embajador' se pronunció en sus redes sociales. Fue Andrés Llinás el encargado de escribir unas cuantas palabras, expresando su sentir por el semestre; el defensor publicó una carta abierta para los hinchas de Millonarios.

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"Escribo estas líneas con el dolor que nos deja este cierre de semestre. No cumplimos con los objetivos que nos trazamos y somos los primeros en reconocer que no estuvimos a la altura de la historia y la grandeza de Millonarios. Como grupo asumimos la responsabilidad y entendemos perfectamente la frustración de cada uno de ustedes", comenzó diciendo en su texto.

Andrés Llinás y Falcao García en Millonarios.
Andrés Llinás y Falcao García en Millonarios.
Millonarios.

A renglón seguido, el defensor agregó: "Quiero decirles que acepto las críticas y la exigencia de la hinchada; siempre voy a dar la cara por este escudo, tanto en los momentos de celebración como en las dificultades, porque el respeto que tengo es absoluto".

En otro de los apartados de su misiva en la plataforma de Instagram, Llinás aseguró que darán lo mejor para que el segundo semestre del año sea exitoso en lo deportivo.

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"No podemos asegurar resultados desde ya, pero sí tengan la total certeza de que haremos todo lo que esté en nuestras manos y trabajaremos el doble desde el primer día de la pretemporada, para que el siguiente semestre sea diferente y podamos devolverle a Millonarios el lugar que merece. Gracias por el apoyo incondicional y vamos todos juntos. De Millonarios toda la vida", concluyó Llinás.

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