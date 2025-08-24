No le perdonaron la amarilla a 'Spiderman' en Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Este domingo 24 de agosto, en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga se enfrentó a Águilas Doradas en un partido correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025.

A los 7 minutos, Luciano Pons abrió el marcador para los dirigidos por Leonel Álvarez. Más tarde, al minuto 34, Kevin Londoño amplió la ventaja con un potente remate de pierna derecha que venció la resistencia de Wuilker Faríñez. Sin embargo, más allá del gol, lo que llamó la atención fue la celebración del jugador, quien se colocó una camiseta del superhéroe ‘Spiderman’, acción por la cual recibió una amonestación.

AMARILLA A SPIDERMAN

En el @ABucaramanga vs @AguilasDoradas el árbitro Ararat amonestó bien a Londoño por usar una máscara para celebrar el gol que hizo. La Ley 12 considera que el cubrirse la cabeza o la cara con una máscara es Conducta Antideportiva y es causal de Amarilla pic.twitter.com/Yd3JUFAjP0 — Jose Borda (@Borda_analista) August 25, 2025

Así el festejo de Kevin Londoño en Bucaramanga vs. Águilas

No le perdonaron la amarilla a Spiderman…. pic.twitter.com/z1v07nmz5G — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 25, 2025