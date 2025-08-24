Diego Raimondi tras el empate con Nacional: "Renunciar no, porque el equipo sigue lo que quiero"

En el compromiso más esperado de la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025, América de Cali recibió a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero y logró rescatar un empate 1-1 que dejó sensaciones divididas en la afición ‘escarlata’.

El inicio no fue fácil para los dirigidos por Diego Raimondi, pues a los 19 minutos Alfredo Morelos abrió el marcador para el visitante tras un error en la salida de los 'diablos rojos' que no mostraron su mejor versión en las primeras de cambio en la capital vallecaucana.

Cuando apenas se jugaba el minuto 29, Luis Ramos apareció en el área para conectar un centro preciso de Rafael Carrascal y decretar el empate. El atacante peruano, que se ha convertido en una de las cartas de confianza en el frente ofensivo, evitó que su equipo se fuera al descanso en desventaja.

El resto del encuentro fue intenso, con América intentando hacer valer la localía, pero sin la claridad suficiente para quebrar nuevamente la defensa verdolaga. A pesar de que el punto mantiene al equipo caleño con opciones en la tabla, el conjunto de Raimondi sigue sin convencer a sus hinchas.



"Frente a Nacional era el partido bisagra"

Durante la rueda de prensa posterior al juego en el Pascual Guerrero, Diego Raimondi se refirió a su continuidad en la dirección técnica de América de Cali. Asimismo, destacó la presentación de sus dirigidos frente a Atlético Nacional.

"Con la presión de Nacional no tuvimos la lucidez para jugar (...) erramos muchos pases simples, y cuando teníamos para jugar de frente no lo hacíamos. Son cosas que pueden pasar. Lo que rescato es que en el segundo tiempo mostramos carácter y lo podíamos ganar o perder en cualquier momento", señaló Diego Raimondi.

Asimismo, el argentino se refirió a su continuidad en América: "La respuesta es no (renunciar). No sé qué partido vio usted con Fluminense, si piensa que fuimos inferiores tendríamos que sentarnos a hablar. Acá (en Cali) hubo un solo equipo, allá fue distinto (en Brasil). Renunciar no, porque veo que el plantel sigue lo que nosotros queremos hacer. Estamos en un momento malo, sí, pero seguimos trabajando".

Sobre cómo mejorar el presente de América en la liga, aseguró: "Trabajando, transmitiendo esa confianza que tenemos de puertas para adentro. Estamos en la misma situación del inicio: tenemos que trabajar para no pedir, sino dar (...). Podemos cambiar mil cosas en los entrenamientos, pero la presión que sentimos en el campo solo se va a revertir ganando, porque es lo que el equipo se merece".

Y agregó: "Para nosotros este era el partido bisagra, el que teníamos que ganar. El trámite fue duro, encontramos un equipo fuerte, pero también tuvimos opciones para ganarlo. No quedamos conformes con el empate".



¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

América de Cali volverá a tener acción en la Copa Colombia, cuando dispute el juego de ida de los octavos de final frente a Atlético Bucaramanga, en condición de visitante. El compromiso está programado para el miércoles 27 de agosto, a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).