América y Nacional se hicieron 'pasito' en el Pascual: empate 1-1, por Liga BetPlay

América y Atlético Nacional no pasaron del empate 1-1 en el clásico disputado este domingo 24 de agosto, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.

Los goles del encuentro fueron de Alfredo Morelos para los antioqueños y de Luis Ramos para los vallecaucanos, ambos en el primer tiempo en el estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.

En una nueva edición del clásico entre América y Nacional se vivieron todo tipo de emociones, con goles, errores, lesionados y más, en un duelo disputado y de mucha intensidad.

Antes del minuto 10 el equipo local se había adelantado en el marcador luego de un blooper de David Ospina con Juan José Arias, que había definido en soledad el atacante Jhon Murillo. Pero el VAR avisó de un empujón del venezolano. Al final fue anulado y se salvó el arquero tras una mala salida.

Rápidamente Nacional volvió a tomar impulso y al 18’ llegó la anotación con la que se adelantó gracias a Alfredo Morelos, luego de una mala salida del América, que aprovechó el ‘Búfalo’ dentro del área. ¡Arriba los verdolagas!

América vs. Nacional por la jornada 8 de la Liga BetPlay Colprensa

A pesar del duro golpe que recibieron los vallecaucanos, logrando igualar el marcador al minuto 29, luego de un centro preciso desde la derecha de Rafael Carrascal, que llegó a la cabeza del peruano Luis Ramos, quien definió con potencia para el 1-1.

Instantes antes a esa jugada había salido lesionado el experimentado mediocampista Matheus Uribe, quien entre lágrimas y en camilla tuvo que ser retirado luego de que se le doblara el tobillo tras una lucha con Cristian Barrios.

América vs. Nacional por Liga BetPlay Colprensa

Para el segundo tiempo se dio un duelo parejo, con chances para ambos, con posesión también, pero sin lograr vulnerar los arcos rivales.

Las modificaciones dieron un nuevo aire en América y Nacional, pero al final no hubo más tiempo para buscar un elenco que se llevara los tres puntos.

Con esto, los verdolagas quedaron con 13 puntos, en el puesto 6 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II. Del lado de los 'escarlatas' están en la casilla 18, con apenas 5 unidades.

El próximo partido del América será frente a Bucaramanga (miércoles 27 de agosto) a las 6:30 p.m. por Copa BetPlay. Por su parte, Nacional se medirá al Quindío, también por Copa, el mismo día, pero a las 8:30 p.m.



Ficha técnica de América vs Nacional, por Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Luis Paz (Kener González, Min' 71), Rafael Carrascal, Sebastián Navarro (Josen Escobar, Min' 60); Cristian Barrios (Jan Lucumí, Min' 60), Jhon Murillo (Dylan Borrero, Min' 67) y Luis Ramos (Rodrigo Holgado, Min' 71).

DT: Diego Raimondi (Argentina)

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe (Elkin Rivero, Min' 28 - Edwin Cardona, Min' 60); Marino Hinestroza, Marlos Moreno (Andrés Sarmiento, Min' 76) y Alfredo Morelos (Facundo Batista, Min' 77).

DT: Javier Gandolfi (Argentina)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Árbitro: Bismark Santiago

Goles: Luis Ramos (América) - Alfredo Morelos (Nacional)