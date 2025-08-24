Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras América 1-1 Nacional

En el partido más destacado de la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron este domingo 24 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, donde firmaron un empate 1-1.

A los 19 minutos, Alfredo Morelos adelantó al ‘rey de copas’ con un remate de derecha, luego de una asistencia de Jorman Campuzano, quien presionó la salida de América y forzó el error que terminó en la anotación del ‘Búfalo’.

Nacional sufrió una baja sensible tras la lesión de Matheus Uribe, que debió abandonar el campo entre lágrimas a los 28 minutos de juego. Un minuto más tarde, América encontró el empate por intermedio de Luis Ramos. El peruano capitalizó un centro desde el costado derecho de Rafael Carrascal para sellar el 1-1 definitivo en la ‘sucursal del cielo’.

América vs. Nacional por la fecha 8 de la Liga BetPlay

Por su parte, Unión Magdalena sigue sin ganar en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, luego de caer de manera agónica 2-3 frente a Alianza FC. El ‘ciclón’ se había puesto en ventaja a los 19 minutos con gol de Ricardo Márquez, pero en la segunda mitad el conjunto visitante remontó con tantos de Wiston Fernández y un doblete de Carlos Lucumí. Jannenson Sarmiento descontó para los samarios, aunque no alcanzó para evitar una nueva derrota.

En el partido que abrió la jornada dominical, Once Caldas, que venía motivado tras su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no logró trasladar ese impulso a la Liga BetPlay II-2025. El equipo de Hernán Darío Herrera cayó por la mínima diferencia ante Deportes Tolima en el estadio Palogrande de Manizales. Samuel Velásquez anotó el único gol del compromiso, resultado que dejó al conjunto albo en el último lugar de la tabla con tan solo tres unidades.

Cabe recordar que el viernes, Llaneros y Deportivo Pasto abrieron la jornada con un triunfo de los ‘potros’, que se impusieron 2-1 en Villavicencio. El sábado, Medellín venció 3-1 a La Equidad en condición de local, mientras que Envigado y Pereira igualaron 1-1 en el Polideportivo Sur. Fortaleza hizo su tarea y superó 2-0 a Santa Fe en Techo, y Millonarios consiguió su primer triunfo en la liga tras derrotar 3-0 a Junior de Barranquilla en El Campín.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025

Posición Nombre de equipos PJ Puntos 1 Junior 8 17 2 Medellín 8 16 3 Tolima 8 16 4 Fortaleza 8 14 5 Llaneros 8 14 6 Atlético Nacional 8 13 7 Deportivo Pereira 8 12 8 Santa Fe 8 12 9 Envigado 8 10 10 Deportivo Cali 7 9 11 La Equidad 8 9 12 Alianza 8 9 13 Unión Magdalena 8 8 14 Bucaramanga 5 7 15 Águilas Doradas 7 7 16 Boyacá Chicó 7 6 17 Pasto 6 5 18 América 6 5 19 Millonarios 7 4 20 Once Caldas 7 3

Próximos partidos de la octava fecha de la Liga BetPlay

Domingo 24 de agosto



Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Lunes 25 de agosto

