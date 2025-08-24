Javier Gandolfi: “El América vs Nacional no fue vistoso, con dos equipos golpeados”

Atlético Nacional sacó un punto en su visita a América de Cali, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II, empatando 1-1 en el Pascual Guerrero. Javier Gandolfi hizo su balance del partido y lo catalogó como "difícil de jugar".

En la rueda de prensa el técnico de los 'verdolagas' señaló que fue un encuentro complicado, con dos equipos que tuvieron acción en Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente, y que venían de eliminaciones duras a nivel internacional.

"Se vio un partido pastoso, difícil de jugar porque creo que los dos equipos venían golpeados y en gran parte del partido se vio eso, en el primer tiempo teníamos mas espacio que en el segundo tiempo. En el segundo nos encontramos con un rival medio bajo o bajo muchas veces. Ellos esperaban el error nuestro pa salir en transición. No fue vistoso y los dos venían con secuelas importantes", declaró Javier Gandolfi.



Acá más declaraciones de Javier Gandolfi, tras América 1-1 Nacional:

*Los cambios en el partido

"El caso de Elkin Rivero se da por una lesión de Matheus Uribe y cuando analizamos al rival necesitábamos tener jugadores interiores con esa intensidad para dar batalla a la necesidad que había en este partido. Decidimos con Elkin en ese momento para mantener la estructura. Luego el partido fue evolucionando y los cambios eran para ganar el partido por eso entró Edwin Cardona, porque necesitábamos es afrescura y pase fino que él lo tiene, y lo marcó desde que ingresó".

*¿Tiene más nómina Nacional que América?

"Hoy el fútbol a mi entender es más parejo de lo que llegan a pensar por nombres, tenemos un plantel importante, jerarquía, jugadores que pasan por un momento muy bueno, por eso alimentamos a la selección. SI crees que por nombre vas a arrollar te vas a equivocar, teníamos una llave donde seguramente los brasileños son superiores, por nómina, por dinero, por capacidad, y eso no se vio reflejado. A todos los rivales los respeto de la misma manera".

América vs. Nacional por la fecha 8 de la Liga BetPlay

*El cambio de Alfredo Morelos, que fue la figura

"Porque en el banco está Facundo, es un centro delantero con otras características y el partido nos pedía tener diferentes opciones, creo que lo hizo bien. El búfalo nos entregó un partido importante también, una vez más. Necesitábamos frescura y opciones en ataque".

Otro que asistió a la rueda de prensa fue nada más y nada menos que el experimentado arquero David Ospina, quien también dejó sus impresiones del 1-1 de Nacional contra América, en el estadio Pascual Guerrero.

David Ospina, arquero de Atlético Nacional

Inicialmente el guardameta explicó la acción en la que cometió un error que por poco le cuesta caro, tras chocarse con Juan José Arias y que terminara en gol de Jhon Murillo, que luego fue anulado por un empujón.

"Fue una jugada donde de pronto faltó un poco más de comunicación, le hablo a Juanjo y cuando voltea no escucha el llamado mío. Lastimosamente termina en gol pero temina anulado por el empujón", detalló David Ospina.

Por otra parte, el antioqueño confesó que la eliminación con Sao Paulo por Copa Libertadores afectó al grupo, por el esfuerzo y lo cerca que estuvieron de lograr ganar en Brasil.

"Ya lo que pasó, quedó atrás, no sería fácil porque hace 3 días estana,mos jugando un partido importante, en el que Nacional hizo las cosas bien pero lastimosamente no sale premiado en la llave. Anímicamente nos golpeó duro, pero el cuerpo técnico es preparado para levantar al equipo", cerró David Ospina en su intervención.