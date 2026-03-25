FIFA anunció la última chance para comprar boletas para el Mundial 2026; así lo anunciaron

La cuarta y última fase de venta de entradas para el Mundial 2026 se abrirá el 1 de abril, anunció este miércoles la FIFA sin precisar el número de localidades que estarán disponibles.

Esta fase de venta "de última hora" se abrirá a las 15H00 GMT en la página oficial FIFA.com/tickets, precisó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

Las entradas se venderán "según el principio de primero en llegar, primero en ser atendido" y hasta el final de la competición, el 19 de julio, añadió.

Se irán "poniendo entradas a la venta de forma progresiva, incluso, en ocasiones, para partidos que se disputen el mismo día", precisó la FIFA.



Durante la única fase de venta de selección aleatoria, en enero y febrero, se vendieron más de un millón de entradas, frente a más de 500 millones de solicitudes, según la entidad.

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En total, deberían venderse alrededor de siete millones de entradas, si se tienen en cuenta los aforos de los 16 estadios de la competición, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La venta de entradas ha provocado polémica, ya que la FIFA ha sido acusada de ofrecerlas a precios exorbitantes, en contra de las promesas hechas cuando se adjudicó el torneo a los tres países organizadores.

Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá AFP

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La Organización de Aficionados Europeos (FSE) anunció el martes que demandó a la FIFA ante la Comisión Europea para que renuncie a sus procedimientos de compra "opacos y desleales".

Junto con Euroconsumers, organización que representa a los consumidores del continente, la FSE presentó "una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA" por haber "abusado de su posición de monopolio", explicó la asociación.

La FIFA ha defendido el precio de estas localidades, que es determinado por una demanda "demencial", según su presidente, Gianni Infantino.

No obstante, el organismo creó en diciembre una categoría de entradas a 60 dólares reservadas a los clubes oficiales de aficionados, pero, según la FSE, este cupo estaba prácticamente agotado antes de la apertura de las ventas al gran público.

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Por otra parte, la FIFA reabrirá la plataforma oficial de reventa e intercambio de entradas el 2 de abril.

Esta plataforma también ha sido objeto de críticas por los precios igualmente prohibitivos de los tiquetes ofrecidos en reventa.

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La FIFA explicó que no interviene en este "mercado de aficionado a aficionado", en el que el revendedor "determina el precio de venta de cada entrada".