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Gol Caracol  / FIFA anunció la última chance para comprar boletas para el Mundial 2026; así lo anunciaron

FIFA anunció la última chance para comprar boletas para el Mundial 2026; así lo anunciaron

Este miércoles la FIFA confirmó que aún quedan boletas para partidos del Mundial 2026 y se viene la cuarta y última fase para que los hinchas puedan adquirirlas y no perder la cita orbital.

Por: AFP
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
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