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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Croacia es aguerrida, disciplinada y ordenada; Colombia se crece contra estos equipos"
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"Croacia es aguerrida, disciplinada y ordenada; Colombia se crece contra estos equipos"

Uno de los rivales de la Selección Colombia en la doble fecha FIFA de marzo, previo al Mundia 2026, es Croacia, a la que analizaron de manera detallada.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia, rival de la Selección Colombia
Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia, rival de la Selección Colombia
AFP

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