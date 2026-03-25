"Croacia es aguerrida, disciplinada y ordenada; Colombia se crece contra estos equipos"

Croacia, en los últimos años, ha sido protagonista en los Mundiales: subcampeón en Rusia 2018 y tercer lugar en Qatar 2022. Razón por la que, desde que se confirmó que sería rival de la Selección Colombia, se le puso la lupa encima, teniendo en cuenta que sería un buen medidor para que está la 'tricolor' y así lo expresó Víctor Hugo Montaño en una extensa entrevista con Gol Caracol.

"Estos equipos te dan ese roce internacional de enfrentar a jugadores de alto nivel. Sabemos que Croacia tiene futbolistas en las mejores ligas del mundo, por lo que es bueno, pensando en Portugal, a quien nos mediremos en fase de grupos. Ahora, Colombia se crece y muestra su nivel contra estos equipos. Esta selección te exige, descuaderna y muestra tus falencias", afirmó.

Y es que el exjugador de la Selección Colombia, con paso por clubes como Istres, Montpellier, Stade Rennes, Toluca, Al Riffa, entre otros internacionales, compartió con jugadores croatas a lo largo de su carrera. Razón por la que los conoce a la perfección y así lo contó. "Son futbolistas aguerridos, disciplinados y que juegan ordenados. En su mayoría, son de alto nivel como Modric, Rakitic, en fin", añadió.

"Esa selección siempre que va a un Mundial es protagonista por lo mismo, como que pareciera que no, pero terminan siendo invitados a la fiesta de las finales. Es un equipo de cuidado y hay que afrontarlo con respeto y motivación. Son rivales que te dan un juego diferente a lo que se suele ver normalmente en otros equipos. Permitirá saber cómo vamos para el Mundial", puntualizó.



Luka Modric, mediocampista y capitán de Croacia - Foto: AFP

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Por último, Víctor Hugo Montaño contó algunas anécdotas que vivió con sus compañeros de Croacia. "Me decían que jugara con las mismas ganas, alegría y respeto. Ahora, cuando había momentos de molestar, se hacía. Eso sí, era una persona un poco cerrada, no se hablaba mucho y la comunicación era baja. Cada vez que me pegaban, salía a defenderme y decía que me dedicara a jugar", dijo.

"El croata es amante del latino porque solemos darle un toque de sabor, a lo cual no están acostumbrados. Siempre tenemos una sonrisa en la cara y es lo que nos caracteriza como país. Siempre estamos atentos y prestos a ayudar a los otros, que es lo que marca a los demás, especialmente en Europa", sentenció.