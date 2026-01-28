Figura de PSG sufrió delicada lesión en Champions League; "salió sin poder apoyar el pie"

Primer tiempo para el olvido para PSG. Este miércoles 28 de enero, en el juego frente a Newcastle, por la fecha 8 de la fase de liga de la Champions League, a pesar de haberse ido arriba en el marcador, con gol de Vitinha, le empataron rápido, por intermedio de Joe Willock. Como si fuera poco, sufrió la lesión de una de sus figuras. Khvicha Kvaratskhelia se dobló el tobillo derecho y cayó al suelo, retorciéndose de dolor.

Los médicos entraron a revisarlo y se tomó la decisión de que no podía continuar en cancha. Y es que ni siquiera podía apoyar su pie. Razón por la que se realizó el cambio, dando ingreso a Désiré Doué.

Khvicha Kvaratskhelia salió lesionado del partido entre PSG y Newcastle Foto: AFP

Vea la lesión de Khvicha Kvaratskhelia, en PSG vs. Newcastle, por Champions League