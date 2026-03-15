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Gol Caracol  / Barcelona no tuvo 'piedad' con Sevilla en Liga; goleada 5-2 con triplete de Raphinha

Barcelona no tuvo 'piedad' con Sevilla en Liga; goleada 5-2 con triplete de Raphinha

Gracias al triunfo de este domingo por Liga de España sobre Sevilla, el Barcelona recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Real Madrid.

Por: AFP
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Raphinha marcó triplete en victoria del Barcelona sobre Sevilla, en Liga de España.
Raphinha marcó triplete en victoria del Barcelona sobre Sevilla, en Liga de España.
AFP

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