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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Jefferson Lerma y sin Daniel Muñoz, Crystal Palace empató 0-0 con Leeds en la Premier League

Con Jefferson Lerma y sin Daniel Muñoz, Crystal Palace empató 0-0 con Leeds en la Premier League

El Crystal Palace no pudo frente a los 'peacocks', que incluso erraron un penalti. Jefferson Lerma logró marcar, pero su tanto no se subió al marcador por fuera de lugar de un compañero.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds United por la Premier League.
Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Leeds United por la Premier League.
Getty

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