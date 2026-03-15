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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / River Plate y el grupo que podría tocarle en Copa Sudamericana; habría rival colombiano

River Plate y el grupo que podría tocarle en Copa Sudamericana; habría rival colombiano

La prensa argentina se puso a la tarea de analizar los posibles grupos que podría tener River Plate en Copa Sudamericana y uno de los rivales sería un grande de Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de mar, 2026
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River Plate confirmó a su nuevo entrenador en las últimas horas.
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AFP

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