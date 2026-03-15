River Plate y el grupo que podría tocarle en Copa Sudamericana; habría rival colombiano

River Plate volverá a disputar la Copa Sudamericana después de más de una década y podría tener un interesante cruce con Millonarios en la fase de grupos. El sorteo del torneo continental se realizará el 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y ya empiezan a perfilarse posibles escenarios para el equipo argentino.

De acuerdo con información del medio argentino 'TyC Sports', el conjunto de Eduardo Coudet estará ubicado en el bombo 1, lo que le permitirá evitar a varios de los equipos más fuertes del torneo en esta fase. Entre los clubes que no podrá enfrentar aparecen potencias como Atlético Mineiro, São Paulo, Gremio, Santos y Olimpia, además de otros equipos argentinos.

Sin embargo, uno de los posibles grupos que se han proyectado podría poner frente a frente a River con Millonarios, actual protagonista del fútbol colombian. En esa combinación, el club bogotano compartiría zona con el equipo argentino, el brasileño Botafogo y Blooming de Bolivia.

La formación titular de Millonarios en duelo con Boyacá Chicó, en Tunja, por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

El citado medio argenino señala que este escenario sería uno de los grupos más exigentes para el conjunto de Núñez. Aunque Botafogo quedó fuera en la fase previa de la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, el club brasileño sigue siendo considerado uno de los rivales más fuertes que River podría enfrentar en esta instancia.



En ese mismo análisis también se destaca el papel de Millonarios, que recientemente eliminó a Atlético Nacional en la fase previa del torneo continental, lo que demuestra su capacidad para competir. Además, el viaje a Bogotá y la dificultad de jugar en Colombia podrían representar un reto adicional para el equipo argentino.

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Por su parte, Blooming aparece como el rival más accesible del grupo, aunque el calendario y los desplazamientos podrían hacer más exigente la competencia para River.

En la Copa Sudamericana, el formato establece que solo el primero de cada grupo avanza directamente a los octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar un repechaje frente a uno de los terceros de la Copa Libertadores.